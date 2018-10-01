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Введен запрет на вывоз льноволокна за пределы ЕАЭС
02.10.2018 09:55 — Разное | Ежедневник
Постановлением Совета министров установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна.
Временный запрет не распространяется на экспорт из Беларуси товаров, вывозимых в государства – участники СНГ, Грузию, Вьетнам, Сербию, сообщается на сайте правительства.
Кроме того, согласно постановлению, с 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляется по разовым лицензиям. Выдавать их будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с «Беллегпромом».
Он будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.
Постановление вступает в силу 4 октября 2018 года и действует в течение шести месяцев.
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Постановлением Совета министров установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна.
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