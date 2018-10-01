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Введен запрет на вывоз льноволокна за пределы ЕАЭС

02.10.2018 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Введен запрет на вывоз льноволокна за пределы ЕАЭС

Постановлением Совета министров установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна.

Временный запрет не распространяется на экспорт из Беларуси товаров, вывозимых в государства – участники СНГ, Грузию, Вьетнам, Сербию, сообщается на сайте правительства.

Кроме того, согласно постановлению, с 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляется по разовым лицензиям. Выдавать их будет  Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с «Беллегпромом».

Он будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Постановление вступает в силу 4 октября 2018 года и действует в течение шести месяцев.

 
 
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Постановлением Совета министров установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна.
 
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