«Дажынкі» — это поклон хлеборобам

Дважды на главную сцену областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018», 28 сентября прошедшего в Верхнедвинске, поднимался директор ОАО «Птицефабрика Городок» Александр Колодич. Возглавляемое им предприятие получило диплом за первое место в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур» и сертификат на автомобиль «LADA 21214» производства ПАО «Автоваз».

УП «Северный» занял второе место в номинации «Среди сельскохзяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры, на уборке рапса». Его директор Сергей Титов участвовал в церемонии награждения, состоявшегося в рамках фестиваля в Верхнедвинском райисполкоме.





















































































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