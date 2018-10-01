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«Дажынкі» — это поклон хлеборобам

02.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Дважды на главную сцену областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018», 28 сентября прошедшего в Верхнедвинске, поднимался директор ОАО «Птицефабрика Городок» Александр Колодич. Возглавляемое им предприятие получило диплом за первое место в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур» и сертификат на автомобиль «LADA 21214» производства ПАО «Автоваз».

УП «Северный» занял второе место в номинации «Среди сельскохзяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры, на уборке рапса». Его директор Сергей Титов участвовал в церемонии награждения, состоявшегося в рамках фестиваля в Верхнедвинском райисполкоме.

«Дажынкі» — это поклон хлеборобам


«Дажынкі» — это поклон хлеборобам


«Дажынкі» — это поклон хлеборобам


«Дажынкі» — это поклон хлеборобам



«Дажынкі» — это поклон хлеборобам


«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам



«Дажынкі» — это поклон хлеборобам

Подробнее читайте в №75  от  02.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Дважды на главную сцену областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018», 28 сентября прошедшего в Верхнедвинске, поднимался директор ОАО «Птицефабрика...
 
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