|
«Дажынкі» — это поклон хлеборобам
02.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Дважды на главную сцену областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018», 28 сентября прошедшего в Верхнедвинске, поднимался директор ОАО «Птицефабрика Городок» Александр Колодич. Возглавляемое им предприятие получило диплом за первое место в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций по производству зернобобовых культур» и сертификат на автомобиль «LADA 21214» производства ПАО «Автоваз».
УП «Северный» занял второе место в номинации «Среди сельскохзяйственных организаций, вошедших в интеграционные структуры, на уборке рапса». Его директор Сергей Титов участвовал в церемонии награждения, состоявшегося в рамках фестиваля в Верхнедвинском райисполкоме.
Подробнее читайте в №75 от 02.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дважды на главную сцену областного фестиваля тружеников села «Дажынкі-2018», 28 сентября прошедшего в Верхнедвинске, поднимался директор ОАО «Птицефабрика...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)