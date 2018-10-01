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Милиционер вынужден был прострелить ногу хулигану

02.10.2018 10:13 — Разное | БДГ  
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Табельное оружие было применено в квартире по улице Павлины Медёлки: дебоширы вели себя агрессивно.

Об этом сообщают в ГУВД Минского горисполкома.

ЧП произошло 1 октября. В милицию поступило сообщение о дебоше в одной из квартир – там кричали и бросали из окна бутылки. На место выехал наряд ППС милиции Центрального РУВД Минска. В квартире находились 7 человек, среди них – две женщины. Позже было установлено, что все присутствующие ранее привлекались к уголовной ответственности.

В ответ на вопросы милиции о причинах нахождения на месте дебоша компания стала вести себя агрессивно. Было дано предупреждение о возможном применении оружия, однако это не подействовало, и сотрудник милиции вынужден был выстрелить в ногу одному из хулиганов.

Со сквозным ранением левой голени он был доставлен в больницу. Еще 6 граждан задержаны и находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД. Дается правовая оценка произошедшему.

 
Теги: Минск
 
 
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Табельное оружие было применено в квартире по улице Павлины Медёлки: дебоширы вели себя агрессивно.
 
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