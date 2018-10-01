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Apple опубликовала лучшие снимки пользователей, снятые на iPhone Xs
Недавно начались мировые продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш
Фотографии размещались в социальных сетях с тегом «#ShotoniPhone». Представители Apple выбрали лучшие, на их взгляд, снимки и еще раз напомнили, что в iPhone Xs и iPhone Xs Max используется двойная основная камера на 12 Мп. Они также отметили функцию Smart HDR и возможность делать портретные кадры и изменять глубину резкости.
Ниже — некоторые фотографии, отобранные самой Apple:
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