Apple опубликовала лучшие снимки пользователей, снятые на iPhone Xs

Недавно начались мировые продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор ). Компания Apple собрала на своем сайте лучшие снимки, сделанные первыми покупателями на основную камеру новинок.



На фото iPhone Xs и iPhone Xs Max

Фотографии размещались в социальных сетях с тегом «#ShotoniPhone». Представители Apple выбрали лучшие, на их взгляд, снимки и еще раз напомнили, что в iPhone Xs и iPhone Xs Max используется двойная основная камера на 12 Мп. Они также отметили функцию Smart HDR и возможность делать портретные кадры и изменять глубину резкости.

Ниже — некоторые фотографии, отобранные самой Apple: