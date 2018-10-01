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Apple опубликовала лучшие снимки пользователей, снятые на iPhone Xs

02.10.2018 10:16 — Разное | Tut.by  
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Недавно начались мировые продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор). Компания Apple собрала на своем сайте лучшие снимки, сделанные первыми покупателями на основную камеру новинок.


На фото iPhone Xs и iPhone Xs Max

Фотографии размещались в социальных сетях с тегом «#ShotoniPhone». Представители Apple выбрали лучшие, на их взгляд, снимки и еще раз напомнили, что в iPhone Xs и iPhone Xs Max используется двойная основная камера на 12 Мп. Они также отметили функцию Smart HDR и возможность делать портретные кадры и изменять глубину резкости.

Ниже — некоторые фотографии, отобранные самой Apple:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What? You’re too young for an iPhone. Waiting for delicious fried chicken.

Публикация от Jon (@denkigrve)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picking up Cassidy from after school. Best time to test the new camera

 
 
Ссылка на источник 51
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Фотографии размещались в социальных сетях с тегом "#ShotoniPhone".
 
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