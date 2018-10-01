В Беларуси открылся ПТО «Великий камень»

1 октября состоялось торжественное открытие внутреннего пункта таможенного оформления Минской региональной таможни«Великий камень».

В мероприятии приняли участие управляющий делами президента Республики Беларусь Виктор Шейман, Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» господин Ху Чжэн, посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь господин ЦуйЦимин.

Пункт таможенного оформления,который отличается современными инфраструктурой и таможенными технологиями,расположен на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Организация работы в пункте таможенного оформления «Великий камень» базируется на современном таможенном законодательстве Республики Беларусь, учитывающем ключевые положения Соглашений Всемирной торговой и Всемирной таможенной организаций, в основе которого заложен принцип безусловного перехода на применение в таможенном деле современных цифровых технологий.

Открытию нового пункта таможенного оформления предшествовали конструктивные переговоры и подписание Соглашений с руководством таможенной службы Китайской Народной Республики, проведение ряда встреч и мероприятий на территории Китая и Беларуси, достижение договоренностей об информационном обмене, сотрудничестве по всем направлениям таможенного дела.

Для ПТО предусмотрена широкая специализация по совершению таможенных операций. На его территории расположен склад временного хранения и таможенный склад площадью по 5 тысяч кв. м.

Председатель ГТК Юрий Сенько отметил: «В крупных пунктах таможенного оформления должны быть все услуги, все возможности для бизнеса. Сегодня действует принцип одного окна – все возможно сделать в одном месте. Таких крупных ПТО у нас уже около 40. Что касается «Великого Камня», мы видим возможность обработки здесь товаров, которые будут пребывать как автомобильным, так и авиационным транспортом, а в перспективе – и железнодорожным».

Накануне в ПТО были проведены контрольные мероприятия по тестированию подачи и оформления электронных таможенных документов.

Символично, что открытие таможенного терминала совпало с главным государственным праздником Китайской Народной Республики - Днем образования КНР.