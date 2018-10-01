ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси открылся ПТО «Великий камень»

02.10.2018 10:20 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси открылся ПТО «Великий камень»
Минская региональная таможня

1 октября состоялось торжественное открытие внутреннего пункта таможенного оформления Минской региональной таможни«Великий камень».

В мероприятии приняли участие управляющий делами президента Республики Беларусь Виктор Шейман, Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» господин Ху Чжэн, посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь господин ЦуйЦимин.

Пункт таможенного оформления,который отличается современными инфраструктурой и таможенными технологиями,расположен на территории китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Организация работы в пункте таможенного оформления «Великий камень» базируется на современном таможенном законодательстве Республики Беларусь, учитывающем ключевые положения Соглашений Всемирной  торговой и Всемирной таможенной организаций, в основе которого заложен принцип безусловного перехода на применение в таможенном деле современных цифровых технологий.

Открытию нового пункта таможенного оформления предшествовали конструктивные переговоры и подписание Соглашений с руководством таможенной службы Китайской Народной Республики, проведение ряда встреч и мероприятий на территории Китая и Беларуси, достижение договоренностей об информационном обмене, сотрудничестве по всем направлениям таможенного дела.

Для ПТО предусмотрена широкая специализация по совершению таможенных операций. На его территории расположен склад временного хранения и таможенный склад площадью по 5 тысяч кв. м.

Председатель ГТК Юрий Сенько отметил: «В крупных пунктах таможенного оформления должны быть все услуги, все возможности для бизнеса. Сегодня действует принцип одного окна – все возможно сделать в одном месте. Таких крупных ПТО у нас уже около 40. Что касается «Великого Камня», мы видим возможность обработки здесь товаров, которые будут пребывать как автомобильным, так и авиационным транспортом, а в перспективе – и железнодорожным».

Накануне в ПТО были проведены контрольные мероприятия по тестированию подачи и оформления электронных таможенных документов.

Символично, что открытие таможенного терминала совпало с главным государственным праздником Китайской Народной Республики - Днем образования КНР.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для ПТО предусмотрена широкая специализация по совершению таможенных операций. На его территории расположен склад временного хранения и таможенный склад...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выгодно купить кроссовер у белорусского дилера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика