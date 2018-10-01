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Положительное влияние специй на характер человека
02.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Куркума – развивает в человеке обстоятельность, трезвую оценку ситуации, спокойствие в решении проблем. При употреблении ее в пищу ваша психика постепенно становится невосприимчивой к тем факторам повседневной жизни, которые раньше раздражали.
Мускатный орех – развивает решительность в преодолении трудностей. Укрепляет волю человека. При решении какого-либо вопроса можно быстро мобилизовать все свои силы.
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Куркума – развивает в человеке обстоятельность, трезвую оценку ситуации, спокойствие в решении проблем. При употреблении ее в пищу ваша психика постепенно...
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