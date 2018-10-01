Положительное влияние специй на характер человека

Куркума – развивает в человеке обстоятельность, трезвую оценку ситуации, спокойствие в решении проблем. При употреблении ее в пищу ваша психика постепенно становится невосприимчивой к тем факторам повседневной жизни, которые раньше раздражали.

Мускатный орех – развивает решительность в преодолении трудностей. Укрепляет волю человека. При решении какого-либо вопроса можно быстро мобилизовать все свои силы.