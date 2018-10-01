10 НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЦВЕТОВ

1. Сахар

Пожалуй, самым популярным натуральным удобрением, применяемым для подкормки комнатных цветов, является обыкновенный сахар.

Сахаром посыпают землю в горшке или же разводят в воде в пропорции: одна чайная ложка сахара на стакан воды. И подкармливают один раз в неделю этим раствором. Проводят 2-3 подкормки, большее количество подкормок может негативно сказаться на растении.

Можно для этих же целей купить глюкозу в аптеке и разводить ее, одна таблетка на литр воды. Этим же раствором можно опрыскивать растения. Такую подкормку следует давать слабым и болеющим растениям. Сильные растения в такой подкормке не нуждаются.

2. Спитой кофе

Отличным удобрением для всех домашних цветов (и не только домашних) является спитой кофе, тем более что готовить специально это удобрение не нужно. Просто, выпив чашечку кофе, не выливайте кофейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне. Благодаря такому нехитрому приему земля станет более рыхлой и легкой. К тому же, повысится кислотность почвы, и в ней будет больше кислорода.

В качестве подкормок для домашних цветов нередко используют не только спитой кофе, но и чайную заварку. К сожалению, она может дать не только положительный, но и отрицательный эффект. Несомненно, такие добавки сделают землю в цветочном горшке более рыхлой, но не забывайте, что заварку в почве просто «обожают» чёрные мушки (сциариды), так что будьте осторожны.

3. Цитрусовые и прочие фрукты

Корочки мандаринов, апельсинов и даже бананов могут превратиться в прекрасное удобрение для домашних растений. Правда, для этого над ними придется немного «поколдовать».

Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить эту банку доверху кипятком. Настояв такое «цитрусовое» удобрение на протяжении суток, вынуть корки, воду в банке опять довести по объему до литра, добавив чистой воды, и полить наши цветочки.

Примерно так же готовится удобрение из банановых корок: измельчить их, наполнить до половины литровую банку и залить ее доверху водой. Удобрение настаивать сутки, после чего процедить, шкурки выбросить, а банку снова наполнить доверху чистой водой.

В отличие от цитрусовых, шкурки банана можно добавлять и прямо в земельный субстрат: во время пересадки домашних цветов добавьте в горшок с питательной почвой немного заранее высушенных и измельченных банановых шкурок. Со временем они перегниют и подкормят растения микроэлементами, которые благоприятно скажутся на росте зеленой массы.