Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии

Вирус смертельно опасной для человека лихорадки Западного Нила выявлен у больного, госпитализированного в одну из больниц города Бржецлав на юго-востоке Чехии, сообщает Чешское радио.

Больной не выезжал за пределы республики и, как установили медики, был инфицирован дома.

Это уже второй подтвержденный случай заражения на чешской территории лихорадкой Западного Нила. В сентябре от этой болезни на юго-востоке Чехии умерла 72-летняя пенсионерка, которая также была инфицирована дома. Эксперты предупреждают о возможности распространения лихорадки, против которой не существует прививок и эффективных лекарств.

Появление в Чехии лихорадки Западного Нила связывают с ускоряющимся процессом глобального потепления, который привел к изменению климата в республике. Стоящая месяцами жара и отсутствие осадков способствуют распространению комаров - носителей вируса. Ранее в стране были подтверждены случаи заражения им птиц и домашних животных.

Наиболее часто этот вирус встречается в странах Средиземноморья (Израиль, Египет), фиксируется во Франции - на побережье Средиземного моря и Корсике, а также в Индии и Индонезии. Заболевание приводит к осложнениям - энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

Источник: БЕЛТА.

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