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В Жлобинском районе введён запрет на продажу алкоголя ночью

02.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Жлобинском районе введён запрет на продажу алкоголя ночью

С 1 октября на территории нашего района введено ограничение времени продажи алкогольных напитков с 23.00 до 7.00. Соответствующее решение принято районным исполнительным комитетом. Исключением являются рестораны, бары и кафе, которые продают алкоголь в розлив.

Такое ограничение введено и в других регионах Беларуси, в том числе в городе Минске. Данная мера вызвана пропагандой здорового образа жизни и проведением комплекса мероприятий по борьбе с алкоголизмом. Цель инициативы – снизить число правонарушений и преступлений в ночное время.

На Жлобинщине, несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, произошёл рост преступлений по линии уголовного розыска, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения. Наблюдается также рост смертности среди населения в результате употребления алкоголя. Основной контингент умерших – граждане трудоспособного возраста. В текущем году на территории района по вине лиц, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, совершено 2 ДТП, в которых погибли люди. За 8 месяцев отстранено от управления 156 нетрезвых водителей. Важно. Ограничение вводится ровно на один год и будет действовать до 1 октября 2019-го.

Подготовила Л. БЕЛОЗЕРСКАЯ.

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Теги: Минск
 
 
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С 1 октября на территории нашего района введено ограничение времени продажи алкогольных напитков с 23.00 до 7.00. Соответствующее решение принято районным...
 
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