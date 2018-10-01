Сев озимых зерновых завершается в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 2 октября, сев озимых зерновых проведен на площади более 1,2 млн га (95,6% от плана). В Минской и Витебской областях сев завершен. В Могилевской области озимые зерновые посеяны на 97,2% площадей, Брестской — 95,1%, Гродненской — 89,3%, Гомельской — 75,7%.

Картофель убран с 21,1 тыс. га (70,5% от плана), накопано 589,5 тыс. т. Урожайность составляет 279,8 ц/га.

Кукуруза убрана с 632,1 тыс. га (65,4% от плана). Зерна кукурузы намолочено 752,5 тыс. т (урожайность выше прошлогодней — 84,3 ц/га против 74,3 ц/га).

Сахарную свеклу собрали с 35,9% площадей, накопано более 1,5 млн т. Урожайность сложилась на уровне 431,7 ц/га. Сахаристость выше прошлогодней: 16,37% против 15,41%.