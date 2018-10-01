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На Быховщине с 1 по 10 октября проходит декадник пожарной безопасности

02.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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На Быховщине с 1 по 10 октября проходит декадник пожарной безопасностиВ связи с увеличением количества пожаров и гибели на них людей на территории Быховского района с 1 по 10 октября проходит декадник пожарной безопасности.

В период проведения декадника организована ежедневная работа смотровых комиссий по проведению обследований домовладений (квартир), в которых проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении. При проведении декадника смотровыми комиссиями будут обследоваться пустующие дома, здания, чердаки и подвалы с целью предотвращения несанкционированного доступа. Также организовано проведение инструктивно-разъяснительной работы с населением района.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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В связи с увеличением количества пожаров и гибели на них людей на территории Быховского района с 1 по 10 октября
 
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