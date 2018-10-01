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Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере ИКТ

02.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Египет заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере ИКТВопросы укрепления сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова с министром связи и информационных технологий Египта Амру Талаатом, сообщили БЕЛТА в посольстве.

Как отметил посол, белорусская сторона рассматривает взаимодействие с Египтом в сфере информационно-коммуникационных технологий как одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. Амру Талаат в свою очередь заявил, что у Беларуси передовые позиции в области ИКТ, и Египет с заинтересованностью следит за белорусским опытом в этой сфере.

Особое внимание на встрече было уделено двустороннему взаимодействию в области построения центров обработки данных, обмена опытом в создании электронного правительства и цифровой экономики, IТ-образования, науки и кибербезопасности.

Достигнута договоренность о проработке визита египетской экспертной группы высокого уровня в области ИКТ в Минск, а также подготовке к реализации нескольких совместных IТ-проектов.

www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы укрепления сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий обсуждены на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте...
 
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