Беларусь отправила официальную заявку на выдвижение фильма «Хрусталь» на «Оскар»



Заявка на выдвижение фильма режиссера Дарьи Жук на соискание кинопремии «Оскар» отправлена. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил продюсер картины Валерий Дмитроченко.

Белорусский оскаровский комитет принял решение о выдвижении фильма «Хрусталь» на «Оскар». Картина полностью соответствует критериям Американской киноакадемии кинематографических искусств и наук. Заявка отправлена, проинформировал Валерий Дмитроченко.

«Хрусталь» выдвинут в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В состав белорусского оскаровского комитета входят семь человек: художественный руководитель киностудии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы киностудии «Беларусьфильм» Юрий Игруша, программный директор ММКФ «Лiстапад» Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк, член Европейской киноакадемии, директор кинотеатра «Пионер» Светлана Савчик, продюсер Валерий Дмитроченко.

Согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показанный в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд. Официальная заявка от Беларуси отправлена вместе с прокатным удостоверением.

Действие ленты разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания «Демарш-фильм», Национальная киностудия «Беларусьфильм», компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры.

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. В июле «Хрусталь» получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге. В сентябре картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы — Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет уехала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм «Настоящая американка», принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля «Лістапад-2015».