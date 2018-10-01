Тротуары в центре Гомеля «оденут» в вышиванку



Тротуары в центральной части Гомеля «оденут» в вышиванку из плитки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник коммунального отдела коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельское городское ЖКХ» София Ковалева.

«Новое тротуарное покрытие уже укладывают по обе стороны центральной транспортной артерии Гомеля — по улице Советской. Благоустройство — укладка плитки с элементами узора национального белорусского орнамента — коснется участка улицы от площади Ленина до площади Восстания, протяженностью 1,35 км», — пояснила София Ковалева. В октябре при благоприятных погодных условиях планируется завершить данный объем работ.

Используется тротуарная плитка трех цветов гомельских производителей. Работы выполняют подрядные дорожно-строительные организации областного центра. В городском хозяйстве не исключают, что в продолжение единого стиля будут благоустроены и другие пешеходные зоны в центральной части Гомеля.

Примеры подобного благоустройства уже есть. В частности, в стиле национальной вышиванки выложена тротуарная плитка на улице Жарковского, где недавно была проведена реконструкция Гомельской областной детской клинической больницы. А в 2017 году окончена реконструкция набережной реки Сож в центральном парке. Вымощенную здесь вышиванку назвали самой большой в Беларуси — ее общая протяженность составляет около 2 км.