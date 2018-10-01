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В Минске милиция прострелила пьяному дебоширу ногу

02.10.2018 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске милиция прострелила пьяному дебоширу ногу
Фото из открытых источников

Инцидент произошел 1 октября в квартире на ул.Павлины Меделки.

В оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска поступило сообщение о том, что из квартиры доносятся крики, а из окон выбрасывают бутылки.

На место выехал наряд ППС милиции. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и вошли в квартиру, они обнаружили там 7 человек, двое из которых – женщины. Позже стало известно, что все они ранее привлекались к уголовной ответственности, пишет БЕЛТА.

Милиция пыталась выяснить причины такого поведения компании, личности людей. Но они начали вести себя агрессивно и бросаться в драку. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о том, что применят силу, спецсредства и оружие, но находящихся в квартире граждан это не остановило. Один из них попытался завладеть табельным оружием сотрудника милиции. Предупредительный выстрел в сторону не утихомирил дебошира. Тогда милиционер выстрелил в ногу нападавшему.

В данный момент четыре мужчины и две женщины, которые утроили дебош в квартире, задержаны. Мужчина, напавший на милиционера, со сквозным ранением левой голени госпитализирован. Правоохранители дают оценку действиям всех задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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В данный момент четыре мужчины и две женщины, которые утроили дебош в квартире, задержаны. Мужчина, напавший на милиционера, со сквозным ранением левой голени...
 
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