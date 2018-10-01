Первого октября открылся Дом самостоятельного совместного проживания в аг. Центральная

Вчера, 1 октября, состоялось открытие Дома самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в агрогородке Центральная (ДССП). Символично, что церемония приурочена к Международному празднику – Дню пожилых людей.





Особой заботой окружены они на Ивьевщине.

«В июне 2018 года Ивьевским районным исполнительным комитетом было принято Решение о передаче здания бывшего детского сада в агрогородке Центральная государственному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района»,- торжественно прозвучали слова ведущих.

Дом самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – учреждение нового типа, которое имеет право существовать как менее затратная форма по сравнению с другими формами социального обслуживания.

К примеру, обслуживание в отделениях круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста в д. Лукашино, д. Некраши стоит около 500 руб., из них 50% оплачивают пожилые люди, а другие 50% - это средства районного бюджета.





В ДССП же все затраты несут сами пожилые люди, и даже при самой низкой пенсии они получают достойные условия проживания, более того часть пенсии после оплаты за пользование коммунальными услугами, электроэнергией, приобретение топлива, вывоз жидких коммунальных отходов, вывоз бытовых отходов, услуги электросвязи, услуги по социальному обслуживанию, питание, ремонт остается на личные нужды.

Основными направлениями деятельности ДССП являются:

осуществление мер, направленных на социальную защиту престарелых граждан и инвалидов, создание благоприятных условий для их проживания;

формирование у пожилых людей мотивации на дальнейшее ведение активного образа жизни;

создание условий для интеллектуальной и эмоциональной поддержки, повышения социальной адаптивности граждан пожилого возраста;

оказание гражданам комплекса социально-бытовых и иных услуг;

организация консультативной медицинской помощи специалистов, содействие нуждающимся в госпитализации в лечебно-профилактические учреждения;

организация культурных мероприятий и досуга для проживающих;

привлечение средств предприятий, учреждений и организаций, благотворительных фондов для улучшения обслуживания проживающих, для укрепления материально-технической базы ДССП.











А в Ивьевском районе - это новое интеграционное учреждение - Дом самостоятельного

совместного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – еще и с библиотекой – филиалом государственного учреждения культуры «Ивьевская районная библиотека».

Совместно легче всем живется.

Тут больше знают цену

И труду,

И радости наград и новоселья.

Все потому, что люди на виду

И в день забот, и в час веселья.

На праздничном мероприятии присутствовали почетные многоуважаемые гости:

председатель Ивьевского районного исполнительного комитета

Александр Иванович Булак,

председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Гродненского областного исполнительного комитета

Анатолий Казимирович Зимновода,

председатель Липнишковского сельского исполнительного комитета

Янина Владимировна Бузар,

члены Ивьевского районного исполнительного комитета,

протоиерей, настоятель церкви Святого Мученика Младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого г.Ивье

отец Вячеслав,

ксендз костела Святого Казимира агрогородка Липнишки

Витольд.

Открыл мероприятие председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак. Александр Иванович заверил, что в нашем районе оказывается и будет оказываться поддержка людям преклонного возраста, инвалидам.

Ведь из 23 000 населения 8 000 человек получают пенсию, а это каждый третий. На Ивьевщине около 1600 инвалидов, есть в районе 190 долгожителей (90 лет и старше). Государственная забота о пожилых гражданах – одно из приоритетных направлений. В районе теперь два Дома самостоятельного совместного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. На Ивьевщине внедряются разнообразные формы помощи нетрудоспособному населению. В текущем квартале появится новая инновационная форма обслуживания - «замещающая семья». Председатель Ивьевского районного исполнительного комитета поблагодарил всех причастных к открытию ДССП, а жильцам нового дома пожелал душевного спокойствия и здоровья.













Взял слово и председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского областного исполнительного комитета Анатолий Казимирович Зимновода. «Это особое событие на Ивьевщине,- говорил Анатолий Казимирович, - ведь люди здесь сами знают, что нужно делать и как, им только немного нужно помочь или подсказать». Гродненская область, по словам Зимноводы, одна из первых в республике, которая стала внедрять такую новую форму, как ДССП. От председателя комитета по труду, занятости и социальной защите интересно было узнать, что в Гродненской области 66 человек в возрасте 100 лет и более. «Пожилые люди Гродненщины,- уверен Анатолий Казимирович,- это пример служения Родине, пример чести и долга». Им и были адресованы слова поздравления.

Директор государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» Кристина Мечиславовна Трофимчик поблагодарила неравнодушных и доброжелательных людей, которые внесли неоценимый вклад в открытие нового социального объекта:

Ивьевский районный исполнительный комитет в лице председателя Александра Ивановича Булака,

открытое акционерное общество «Митра» в лице директора Олега Борисовича Голубовича,

производственное общество с ограниченной ответственностью «ЛидаТехмаш» в лице генерального директора Петра Ивановича Циркунова,

производственное общество с ограниченной ответственностью «Зов-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ» в лице генерального директора Олега Владимировича Зуховицкого.

Вот они, по-настоящему добрые люди. Очень много прозвучало в этот день стихотворений и высказываний на тему милосердия и добра:

«В каждом человеке есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им»,

«Не часто людям дается повод для высоких дел. Спешите творить добро!» (Гете).

Ксендз Витольд костела Святого Казимира агрогородка Липнишки продолжил эту мысль: «Теперь задание будет для каждого: и для тех, кто приготовит обед, и для тех, кто захочет стать спонсором». Ксендз Витольд закончил свою речь словами: « Бог там, где добро. Кто с Богом живет, тот нигде не пропадет».

Отец Вячеслав, настоятель церкви Святого Мученика Младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого г. Ивье, говорил о том, что «сердце сжимается и радуется одновременно; радуется оттого, что есть в нашей жизни опора, надежда, поддержка, а сжимается потому, что никто из нас не избежит старости». Об этом нужно задуматься. Отец Вячеслав пожелал, чтоб такая политика государственной поддержки населения сохранилась, чтоб дети любили своих родителей и воспитателей и соблюдали заповедь «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».

Когда Александр Иванович Булак и Анатолий Казимирович Зимновода вручили подарочные сертификаты будущим хозяевам, когда закончилась церемония разрезания ленты и угощения праздничным караваем, все гости немного заволновались, входя в дом. Это неудивительно: начался обряд освящения жилья. Ксендз Витольд и отец Вячеслав благословили на добрые дела и начинания, направленные на любовь к ближнему, веру, милосердие и сострадание.

Для справки:

Дом совместного самостоятельного проживания предназначен для временного проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, сохранивших способность к самообслуживанию.

Конечно, хотелось побыстрее увидеть такой дом изнутри.

Обстановка не разочаровала: в пяти комнатах, оборудованных современной мебелью, созданы домашние условия для проживания девяти человек, обустроена и укомплектована техникой и утварью кухня, имеются зал отдыха, тренажерный зал.

Важно, что здесь никто не почувствует себя забытым. Во-первых, в доме одновременно будут проживать несколько человек, во-вторых, сюда всегда придут гости, и это не только социальные работники.

Первыми культурными мероприятиями стали концерт вокального ансамбля «Ворожея» отдела культурно-массовой и просветительной работы агрогородка Липнишки, выставка декоративно-прикладного искусства и мастер-класс по соломоплетению от отдела ремесел и традиционной культуры государственного учреждения культуры «Ивьевский центр культуры и досуга», выставка интересных книг и периодических изданий в библиотеке-филиале государственного учреждения культуры «Ивьевская районная библиотека».

Давайте же вместе с ведущими мероприятия пожелаем жителям нового дома крепкого здоровья, окружения исключительно положительными и доброжелательными людьми, приятных эмоций, радости и улыбок.