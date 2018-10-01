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Портативную мини-колонку Xiaomi оценили в 11 долларов

02.10.2018 11:13 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi показала портативную мини-колонку Mi Compact Bluetooth Speaker 2. Характеристики устройства опубликованы на сайте компании для индийского региона.


Размеры колонки составляют всего 50 на 32 миллиметров, вес — 54 грамма. Внутри — динамик, модуль Bluetooth 4.2 для беспроводного подключения к другим устройствам и аккумулятор емкостью в 480 мАч. На одном полном заряде колонка должна продержаться около шести часов (на уровне громкости в 80%).


В наличии также кнопка включения и индикаторы заряда батареи. Производитель утверждает, что благодаря встроенному микрофону также получится отвечать на звонки со смартфона. В комплект поставки входит шнурок для ношения колонки на руке. Стоимость аппарата — около 11 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие портативные колонки:

 
 
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Благодаря встроенному микрофону также получится отвечать на звонки со смартфонов.
 
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