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Netflix предложит зрителям выбрать концовку одного из эпизодов известного сериала

02.10.2018 11:11 — Разное | Tut.by  
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Платформа Netflix разрешит зрителям пятого сезона сериала «Черное зеркало» выбрать финал одной из новых серий проекта, сообщает Buro24/7 со ссылкой на Bloomberg.


Кадр из сериала «Черное зеркало»

Премьера нового сезона состоится в декабре этого года. Тизер продолжения фантастической антологии стриминговый сервис выпустил еще в марте. Ожидается, что возможность самостоятельно влиять на сюжет повысит интерес подписчиков к проектам Netflix и привлечет новую аудиторию.

О том, что сервис внедрит новую интерактивную функцию в свои проекты, стало известно в прошлом году. Она влияет не только на восприятие сюжета зрителями, но и на съемочный процесс: команде необходимо работать не над одной линией повествования, а сразу над несколькими альтернативными историями.

Функцию управления сюжетом Netflix уже использовал в детском мультсериале Puss in Book: Trapped in an Epic Tale о Коте в сапогах из франшизы «Шрек» студии Dreamworks Animation. Зрителям предлагается выбрать из двух вариантов развития сюжета, а после просмотра одного из них можно вернуться назад и посмотреть вторую версию истории.

«Черное зеркало» — британский телесериал-антология, серии которого не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. По словам сценариста, все сюжеты объединяет только сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Сквозная тема — влияние информационных технологий на человеческие отношения.

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29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
 
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Пятый сезон сериала "Черное зеркало" должен выйти в декабре с новой функцией управления сюжетом.
 
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