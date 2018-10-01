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Netflix предложит зрителям выбрать концовку одного из эпизодов известного сериала
Платформа Netflix разрешит зрителям пятого сезона сериала «Черное зеркало» выбрать финал одной из новых серий проекта,
Премьера нового сезона состоится в декабре этого года. Тизер продолжения фантастической антологии стриминговый сервис выпустил еще в марте. Ожидается, что возможность самостоятельно влиять на сюжет повысит интерес подписчиков к проектам Netflix и привлечет новую аудиторию.
О том, что сервис внедрит новую интерактивную функцию в свои проекты, стало известно в прошлом году. Она влияет не только на восприятие сюжета зрителями, но и на съемочный процесс: команде необходимо работать не над одной линией повествования, а сразу над несколькими альтернативными историями.
Функцию управления сюжетом Netflix уже использовал в детском мультсериале Puss in Book: Trapped in an Epic Tale о Коте в сапогах из франшизы «Шрек» студии Dreamworks Animation. Зрителям предлагается выбрать из двух вариантов развития сюжета, а после просмотра одного из них можно вернуться назад и посмотреть вторую версию истории.
«Черное зеркало» — британский телесериал-антология, серии которого не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования. По словам сценариста, все сюжеты объединяет только сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Сквозная тема — влияние информационных технологий на человеческие отношения.
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Пятый сезон сериала "Черное зеркало" должен выйти в декабре с новой функцией управления сюжетом.
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