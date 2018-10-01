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В Минском районе Opel выехал на встречку и попал под фуру: водитель легковушки погиб
Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой в Минском районе. Об этом
Смертельная авария произошла 2 октября, около 01.40, вблизи деревни Щербины. По предварительной информации, 56-летний водитель Opel двигался по трассе Минск — Молодечно — Нарочь. На 33-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой Scania, которой управлял 33-летний житель Гродненской области.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 2 октября, около 01.40, вблизи деревни Щербины.
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