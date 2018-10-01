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ИП возмущены работой чиновников. Они написали обращение президенту

02.10.2018 11:16 — Разное | KYKY  
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В Минске прошел форум ИП, на который собралось 260 предпринимателей из 19 беларуских городов. Они пожаловались на плохую работу министерств и ведомств, которые скидывают ответственность друг на друга, и потребовали встречи с президентом, пишет TUT.by. Четыре госоргана не смогли ответить на один вопрос: «Будет или нет ответственность для ИП, если ввозить товар в Беларусь из России без онлайн-чеков?»

Кто из чиновников пришел на встречу

Главный организатор форума – председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко. Он рассказал, что на встречу пригласили представителей Администрации президента, Минэкономики, МНС, Госстандарта, МАРТ, Минфина, департамента финансовых расследований КГК. В итоге пришла чиновница из Госстандарта Людмила Кузнецова, начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов и замначальника управления в Минэкономики Валерий Хомченко. «Правительство фактически проигнорировало форум», – сказал Шумченко.

О чем форум

Этот форум посвящен предложениям для нового правительства, которые, по мнению ИП, должны улучшить жизнь малого бизнеса. Шумченко отметил высказывания Турчина, Румаса и Крутого о необходимости работать с бизнесом, поднимать экономику и зарплаты. Также он рассказал, что «Перспектива» направила обращение непосредственно Александру Турчину и предложила ему провести двустороннюю встречу: «У нас попросили перечень вопросов для рассмотрения, мы дали, но на сегодня ответов на них мы не получили».

В чем проблема

Не так давно у ИП появилась проблема онлайн-чеков, которые необходимо брать в России при закупке там товаров. По словам предпринимателей, с ними есть проблемы: «Мы оказались в вакууме. Там, где мы закупаем товар, нельзя получить онлайн-чеки, хоть это и легальные рынки России. Мы не знаем, какой будет ответственность, если при проверке не предоставим их».

«Перспектива» отправила запрос в МНС с вопросом, что делать, если на рынках, где закупают товар беларуские предприниматели, онлайн-чеки не выдают. Ведомство ответило: «Учитывая, что объектом налогообложения НДС является исключительно факт ввоза товаров с территории, в частности, России на территорию Беларуси, ИП обязаны производить исчисление и уплату НДС в отношении ввозимых товаров, в том числе и в случае отсутствия кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров».

Шумченко отмечает, что в законе все-таки прописана обязательность чеков. Далее организация написала в МНС, КГК, МВД (ОБЭП) и Минэкономики. «Если уплачен по накладной ввозной НДС без приложения кассовых (товарных, онлайн) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров, – будет или нет ответственность для ИП в таком случае, а если будет, то какая именно и по какой статье закона?» – звучит вопрос.

Дальше пошла веселая цепочка. КГК ответил, что с этим вопросом нужно обращаться в МНС. ОБЭП перенаправил туда же. Минэкономиики «просто написало отписку». А МНС на вопрос не ответило: «Это беспрецедентный пример того, что ни один из четырех госорганов не в состоянии ответить на простой вопрос», – сказал Шумченко.

Предприниматели спросили про онлайн-чеки Валерия Хомченко, представителя Минэкономики, который присутствовал на форуме. Но чиновник так и не дал прямого ответа: «Мы ждем позицию МНС. Они изучают ситуацию с онлайн-чеками в России».

Встреча с президентом

Шумченко сказал, что «нам ничего не оставалось делать, как написать обращение президенту». В проекте обращения предприниматели описали ситуацию, в которой они оказались: «Никаких нормальных условий для работы ИП не было создано. Более того, в сложившейся ситуации на рынке существовать им осталось недолго. Никаких централизованных поставок самолетами и поездами не организовано, как и мелкооптовых рынков, на которых они бы реализовывались индивидуальным предпринимателям с требуемым пакетом документов. Вот так ваши поручения выполняются вашими подчиненными», – написано в обращении.

В том числе с Лукашенко хотят обсудить распространение моратория на предоставление полного пакета обязательных по указу №222 документов. Они намерены попросить у него снять ответственность с ИП по ввезенным до настоящего времени товарам из России в части предоставления документов.

Проблема азиатских магазинов

Предприниматели возмущались тем, что азиатские магазины они торгуют с огромными нарушениями, а власти закрывают на это глаза. А беларуских продавцов трясут по любому поводу. Начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов потвердил, что проблема есть: «Сегодня у нас не меньше 160 таких объектов, где-то 85 субъектов хозяйствования. Мониторинги свидетельствуют, что почти в каждом есть нарушения либо их признаки, которые носят системный характер. Это нарушение техрегламентов, нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, нарушение кассовой дисциплины и другие. В дни проведения мониторинга размер фактической среднедневной выручки увеличивался от 2,5 до 12,8 раза».

По 510-му указу проверяющие уже два года не могут брать образцы товара на исследование или требовать документы на товар у этих продавцов. А эти магазины чаще всего были зарегистрированы менее двух лет назад. Сейчас прорабатываются корректировки указа №510. «Чтобы меру скорректировать, нужно решение главы государства. МАРТ внесет такое предложение, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах», – рассказал Павел Филиппов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел форум ИП, на который собралось 260 предпринимателей из 19 беларуских городов. Они пожаловались на плохую работу министерств и ведомств, которые...
 
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