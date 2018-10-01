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На белорусской АЭС пройдут учения
02.10.2018 11:12 — Разное | Ежедневник
Будут проведены учения по выполнению мероприятий в случае аварий природного и техногенного характера.
Сообщается, что в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии», 3-4 октября 2018 года республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» проведет практическую тренировку по отработке «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на Белорусской АЭС».
БелАЭС строится в Гродненской области Беларуси в 50 километрах от Вильнюса рядом с городом Островец. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.
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Будут проведены учения по выполнению мероприятий в случае аварий природного и техногенного характера.
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