На белорусской АЭС пройдут учения





Будут проведены учения по выполнению мероприятий в случае аварий природного и техногенного характера.

Сообщается, что в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии», 3-4 октября 2018 года республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция» проведет практическую тренировку по отработке «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на Белорусской АЭС».

БелАЭС строится в Гродненской области Беларуси в 50 километрах от Вильнюса рядом с городом Островец. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200.

