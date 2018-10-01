Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске

2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема форума - «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ»

Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.

Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей. Другая важная проблема – социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.

Работу Форума будет сопровождать выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

Цели СМЭФ-2018:

привлечь внимание к созданию единой цифровой экосистемы славянских стран;

активизировать инвестиции в создание цифровых платформ;

продемонстрировать инвесторам возможности IT-отрасли Брянской области и регионов стран славянского содружества;

предложить реальному сектору новые направления развития в четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая ведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увеличению производительности труда, конкурентоспособности и к экономическому росту;

сделать первый шаг по созданию прототипа региональной цифровой платформы;

стать катализатором роста инновационной предпринимательской активности;

установить связь между предприятиями региона и образовательными учреждениями; привести в соответствие запросы бизнеса и государства на специалистов с подготовкой студентов в учебных заведениях;

ориентировать молодежь на инновационную деятельность.

Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты следующие актуальные вопросы:

Цифровая экосистема славянских государств

Место региона в цифровой экосистеме страны

Трансформация законодательной базы для новой экономики

Социальные последствия цифровой экономики

Кластер информационно-коммуникационных технологий

Элита для цифровой трансформации

Индустрия 4.0

«Цифра» в АПК

Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:

Новая инженерная элита – фундамент Индустрии 4.0 Мозговой штурм «Региональная цифровая платформа в АПК» Цифровой регион Цифровое здравоохранение Молодежная игра «Профессии в новом цифровом мире» Новая экосистема занятости Развитие национальных IT-решений для повышения конкурентоспособности машиностроительной отрасли Финансовый рынок в цифровую эпоху

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал «дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82