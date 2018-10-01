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Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске
2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.
Основная тема форума - «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ»
Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.
Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей. Другая важная проблема – социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.
Работу Форума будет сопровождать выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.
Цели СМЭФ-2018:
Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты следующие актуальные вопросы:
Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:
В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.
Место проведения: Концертный зал «дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82
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2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии...
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