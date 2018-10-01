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Славянский международный экономический форум пройдет в Брянске

02.10.2018 11:20 — Разное | БДГ  
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2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Основная тема форума - «ЭКОНОМИКА В ЦИФРОВОЙ ЭКОСИСТЕМЕ»

Форум должен продемонстрировать возможности Брянской области в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.

Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей. Другая важная проблема – социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. Безлюдные производства становятся реальностью. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.

Работу Форума будет сопровождать выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

Цели СМЭФ-2018:

  • привлечь внимание к созданию единой цифровой экосистемы славянских стран;
  • активизировать инвестиции в создание цифровых платформ;
  • продемонстрировать инвесторам возможности IT-отрасли Брянской области и регионов стран славянского содружества;
  • предложить реальному сектору новые направления развития в четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»), которая ведет к полной автоматизации большинства производственных процессов, и, как следствие, увеличению производительности труда, конкурентоспособности и к экономическому росту;
  • сделать первый шаг по созданию прототипа региональной цифровой платформы;
  • стать катализатором роста инновационной предпринимательской активности;
  • установить связь между предприятиями региона и образовательными учреждениями; привести в соответствие запросы бизнеса и государства на специалистов с подготовкой студентов в учебных заведениях;
  • ориентировать молодежь на инновационную деятельность.

Главным мероприятием Форума станет Пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты следующие актуальные вопросы:

  • Цифровая экосистема славянских государств
  • Место региона в цифровой экосистеме страны
  • Трансформация законодательной базы для новой экономики
  • Социальные последствия цифровой экономики
  • Кластер информационно-коммуникационных технологий
  • Элита для цифровой трансформации
  • Индустрия 4.0
  • «Цифра» в АПК

Продолжением работы форума станут дискуссии в рамках тематических заседаний:

  1. Новая инженерная элита – фундамент Индустрии 4.0
  2. Мозговой штурм «Региональная цифровая платформа в АПК»
  3. Цифровой регион
  4. Цифровое здравоохранение
  5. Молодежная игра «Профессии в новом цифровом мире»
  6. Новая экосистема занятости
  7. Развитие национальных IT-решений для повышения конкурентоспособности машиностроительной отрасли
  8. Финансовый рынок в цифровую эпоху

В СМЭФ-2018 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Место проведения: Концертный зал «дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82

Подробная информация на www.slavyanskyforum.com .

 
 
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2 ноября 2018 года в городе Брянске пройдет VII СЛАВЯНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, инициированный Правительством Брянской области при содействии...
 
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