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Мужчина ехал снимать гипс и попал в ДТП: ему наложили новый
02.10.2018 11:14 — Разное | Аргументы и факты
Отец вез своего 39-летнего сына в больницу - снимать гипс. Перед поворотом налево он остановился, чтобы пропустить едущую во встречном направлении машину. В этот момент в автомобиль сзади въехал минивэн Honda, сообщает
В результате мужчину доставили в больницу. Там с его ноги сняли гипс, но тут же наложили новый – на поврежденное плечо.
По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла первого октября около 10:00 на дороге Минск-Витебск возле Лепеля.
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