Мужчина ехал снимать гипс и попал в ДТП: ему наложили новый

Отец вез своего 39-летнего сына в больницу - снимать гипс. Перед поворотом налево он остановился, чтобы пропустить едущую во встречном направлении машину. В этот момент в автомобиль сзади въехал минивэн Honda, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА.

В результате мужчину доставили в больницу. Там с его ноги сняли гипс, но тут же наложили новый – на поврежденное плечо.

По факту аварии проводится проверка.

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