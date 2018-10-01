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Мужчина ехал снимать гипс и попал в ДТП: ему наложили новый

02.10.2018 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина ехал снимать гипс и попал в ДТП: ему наложили новый
Фото из открытых источников

Отец вез своего 39-летнего сына в больницу - снимать гипс. Перед поворотом налево он остановился, чтобы пропустить едущую во встречном направлении машину. В этот момент в автомобиль сзади въехал минивэн Honda, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александра КАЗЮЧИЦА.  

В результате мужчину доставили в больницу. Там с его ноги сняли гипс, но тут же наложили новый – на поврежденное плечо. 

По факту аварии проводится проверка. 

Мужчина ехал снимать гипс и попал в ДТП: ему наложили новый
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Авария произошла первого октября около 10:00 на дороге Минск-Витебск возле Лепеля.
 
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