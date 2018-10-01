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Состав нового правительства объявили в Японии

02.10.2018 11:25 — Разное | СТВ  
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Новости Японии. Свои посты сохранили лишь 6 ключевых министров, наиболее близких премьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав нового правительства объявили в Японии

Две трети кресел заняли новые лица. Ранее Синдзо Абэ принял отставку третьего, с момента своего избрания на пост премьер-министра, правительства. Как только новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором, он будет считаться официально сформированным.

Состав нового правительства объявили в Японии

 
 
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Новости Японии. Свои посты сохранили лишь 6 ключевых министров, наиболее близких премьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две трети кресел заняли...
 
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