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В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

02.10.2018 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

Это специализированное содействие пациентам пожилого возраста. По мнению белорусских медиков, если правильно работать с этой группой населения, то люди преклонного возраста смогут оставаться активными до глубокой старости. Центры активного долголетия уже созданы как на республиканском, так и региональном уровнях.

В Беларуси планируют расширять оказание специализированной помощи пожилым людям

Теперь же планируется повысить качество подготовки специалистов. Одна из их главных задач – мотивация пожилых людей на многолетнюю активную жизнь. К слову, накануне Беларусь вместе со всем миром отметила день пожилых людей.

 
 
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Новости Беларуси. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это специализированное...
 
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