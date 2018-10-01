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Павел Мандрыка назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

02.10.2018 11:31 — Разное | Myfin  
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Павел Мандрыка назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)
Павел Мандрыка назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

Павел Мандрыка работает в банке ВТБ (Беларусь) с июля 2018 года. В его обязанности на должности заместителя председателя правления будет входить руководство департаментом развития среднего и малого бизнеса.

Павел Мандрыка родился 1970 году. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит». В банковской системе работает с 1991 г. В период с 2011 по 2012 гг. входил в состав Правления ОАО «Белвнешэкономбанк». С 2012 по 2018 гг. руководил департаментом корпоративного бизнеса ОАО «Банк БелВЭБ».

Награжден благодарностью премьер-министра Андрея Кобякова за многолетний плодотворный труд в банковской системе страны, высокий профессионализм, значительный вклад в повышении эффективности деятельности банка.

 
 
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20 сентября 2018 года состоялось заседание совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), по результатам которого заместителем председателя правления банка назначен...
 
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