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Прогноз по курсам валют: доллар стремится к 2,14

02.10.2018 11:19 — Разное | Myfin  
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Прогноз по курсам валют: доллар стремится к 2,14
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Прогноз по курсам валют: доллар стремится к 2,14

– Основным из них является отчет по рынку труда США в пятницу, 5 октября. Сильные данные по занятости и зарплатам способны укрепить инвесторов в идее дальнейшего усиления доллара.

Данные обстоятельства отразились и на белорусском рубле. Его ослабление к иным валютам идет вполне в русле интересов Нацбанка, который тем самым поддерживает конкурентоспособность белорусской продукции.

Доллар поднимался на фоне общего роста и к белорусскому рублю. Пара USD/BYN, как мы и предполагали в прошлом обзоре, превысила 2,1. Однако теперь, после ралли нескольких дней, возможна приостановка роста. В целом сохраняется стремление доллара к уровню 2,14, но возможна предварительная проторговка его в районе 2,1.

EUR/BYN находится под противоречивым влиянием факторов. С одной стороны, белорусская валюта слабеет по отношению к доллару, но в то же время и евро чувствует давление со стороны американца. Поэтому и EUR/BYN находится в узком диапазоне без выраженного движения. Пара осталась в коридоре 2,4 – 2,5, как мы и предполагали неделю назад. Вероятно, такая ситуация сохранится и на ближайшие дни, диапазон остается актуальным.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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