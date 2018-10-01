Прогноз по курсам валют: доллар стремится к 2,14

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– Основным из них является отчет по рынку труда США в пятницу, 5 октября. Сильные данные по занятости и зарплатам способны укрепить инвесторов в идее дальнейшего усиления доллара .

Данные обстоятельства отразились и на белорусском рубле. Его ослабление к иным валютам идет вполне в русле интересов Нацбанка , который тем самым поддерживает конкурентоспособность белорусской продукции.

Доллар поднимался на фоне общего роста и к белорусскому рублю. Пара USD/BYN, как мы и предполагали в прошлом обзоре , превысила 2,1. Однако теперь, после ралли нескольких дней, возможна приостановка роста. В целом сохраняется стремление доллара к уровню 2,14, но возможна предварительная проторговка его в районе 2,1.