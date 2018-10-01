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Посещение Ольманских болот для иностранцев останется платным на три года

02.10.2018 11:26 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» на платной основе продлено до 2021 года. Президент страны Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.

Данное решение позволит продолжить работу по упорядочению режима сезонного посещения данного заказника жителями приграничных районов Украины, сообщили в пресс-службе президента.

Ежегодно в период сезонного сбора дикоросов заказник «Ольманские болота» посещают около 600 человек.


 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.
 
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