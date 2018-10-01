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"Мясное — офицерам, напитки — сержантам". Суд над командирами роты в Печах

02.10.2018 11:11 — Разное | Партизан  
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Минский областной суд продолжает рассматривать дело старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала. Первый командовал ротой, в которой служил погибший осенью 2017 года пинчанин Александр Коржич, второй был в этой роте старшиной.

Следственный комитет считает, что действия Суковенко и Вирбала, хотя и были преступными, но не стали причиной самоубийства Коржича. Их дело было выделено в отдельное производство и будет рассматриваться отдельно от "дела Коржича", в рассмотрении которого сейчас объявлен перерыв. Более того: на первом заседании, прошедшем 1 октября, выяснилось, что Светлана Коржич — мама погибшего рядового — не проходит по делу Суковенко и Вирбала потерпевшей, передает "Еврорадио".

Потерпевшими по этому делу признаны семеро военнослужащих срочной службы. Это сержанты, обвиняемые по "делу Коржича": Барановский, Вяжевич и Скуратович — а также Бритиков, Бердник, Субоцкий и Шуляковский.

На первом заседании 1 октября было зачитано обвинение старлею и прапорщику, а также начался допрос потерпевших.

Военнослужащим предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 455 Уголовного кодекса — злоупотребление служебными полномочиями, бездействие власти и превышение власти с применением насилия. Первоначально уголовные дела против них заводили по другим статьям.

 
 
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Минский областной суд продолжает рассматривать дело старшего лейтенанта Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала. Первый командовал ротой, в которой служил...
 
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