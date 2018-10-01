Безопасность печного отопления (инфографика)

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи.

Текущая очистка:

- отопительные печи - раз в три месяца;

- печи и очаги непрерывного действия - раз в два месяца;

- кухонные плиты и другие печи долговременной топки - раз в месяц.

Запрещается:

- применять для розжига печи легковоспламеняющиеся жидкости;

- топить дровами, длина которых превышает размеры топки;

- топить печи с открытыми дверцами;

- перекаливать печи;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор детям;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- топить без металлической защиты пола размером не менее 70x50 см перед дверцей печи.

Источник: МЧС.

БелТА.