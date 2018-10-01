Комитет госконтроля Гродненской области провел мониторинг организаций по наведению порядка



Комитетом государственного контроля Гродненской области проведен мониторинг хода выполнения поручений Президента Республики Беларусь по принятию мер по развитию райагросервисов и наведению порядка на территориях организаций.

Установлено, что не всеми райагросервисами в полном объеме выполняются данные поручения. Имеют место факты ненадлежащего состояния территорий организаций в части наличия на них мусора, несвоевременного обкашивания территории в ОАО «Дятловская сельхозтехника», ОАО «Ивьевская сельхозтехника», ГП «Свислочская сельхозтехника».



Рядом райагросервисов не уделяется должного внимания ремонту кровли как административных, так и производственных зданий, своевременному удалению древесной и травяной растительности с крыш, что в дальнейшем приведет к частичному их разрушению.



Описанная ситуация особенно характерна для ГП «Свислочская сельхозтехника», где практически на всех неиспользуемых зданиях имеется сорная растительность на кровле, отмечается ее течь, в т.ч. в административном здании.

Течь кровли также наблюдается и в задействованных в производстве зданиях: ремонтной мастерской и здании технического обслуживания автомобилей.



Факты наличия растительности на крышах зданий также отмечены в ОАО «Дятловская сельхозтехника» и ОАО «Кореличская сельхозтехника».

Не наведен должный порядок на территориях, ранее принадлежащих базам химии, а впоследствии переданных райагросервисам.



Так, на неиспользуемой территории бывшей базы химии в ОАО «Кореличская сельхозтехника» – сорная растительность на кровле, разрушение рампы и асфальта, оконные проемы здания проходной не закрыты, бытовой мусор разбросан по территории.



В КПУП «Берестовицкая сельхозтехника» в неиспользуемом административном здании бывшей базы химии течет кровля, на ней имеется сорная растительность. Внутри здания не наведен порядок (разломанная мебель, бытовой мусор).

Кроме того, на территории данного предприятия имеется здание, переданное в 2011 году ДП «Волковысское ПМС». Работы по поддержанию в надлежащем состоянии данного здания не производились, на крыше имеется поросль сорной растительности. Внутри здания лужи воды, мусор, гнилые деревянные изделия, заброшенное оборудование. Здание за 7 лет пришло в негодность, вследствие чего принято решение о его сносе и разборке.



Не уделяется должного внимания соблюдению условий хранения лома и отходов черных металлов. Так, в ОАО «Дятловская сельхозтехника» в несанкционированном месте был расположен металлолом, на площадке у склада для хранения делового металлолома не был убран бытовой мусор. В складе хаотично размещен лом и отходы черных металлов. Аналогичные факты отмечались в ГП «Свислочская сельхозтехника», ОАО «Сморгоньагросервис», ГП «Новогрудская сельхозтехника».

Вопрос наведения порядка на территориях организаций находится на постоянном контроле.