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Армия США заказала необычную четырехствольную винтовку
Пентагон заинтересовался четырехствольной винтовкой с феноменальной скорострельностью — 250 выстрелов в секунду. Об этом
Оружие создал житель города Колорадо-Спрингс Мартин Гриер. Он работыл в собственном гараже и потратил на изобретение полмиллиона долларов.
Винтовка L5 Caseless Ammo Rifle выглядит необычно — стрельба ведется при помощи электромагнитного спуска, при этом можно вести огонь одиночными выстрелами или дать разрушительный залп четырьмя патронами сразу.
Оружие питается от специальных магазинов. Оригинальная система подачи боеприпасов позволяет теоретически достигнуть высокой скорострельности в 250 выстр/сек. Калибр новинки — шесть миллиметров, вес — 2, 9 кг. Армия США заказала прототип винтовки для испытаний.
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На создание оружия потребовалось полмиллиона долларов.
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