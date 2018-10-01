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Армия США заказала необычную четырехствольную винтовку

02.10.2018 11:34 — Разное | Tut.by  
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Пентагон заинтересовался четырехствольной винтовкой с феноменальной скорострельностью — 250 выстрелов в секунду. Об этом сообщает Popular Mechanics.


Фото: thetruthaboutguns.com

Оружие создал житель города Колорадо-Спрингс Мартин Гриер. Он работыл в собственном гараже и потратил на изобретение полмиллиона долларов.

Винтовка L5 Caseless Ammo Rifle выглядит необычно — стрельба ведется при помощи электромагнитного спуска, при этом можно вести огонь одиночными выстрелами или дать разрушительный залп четырьмя патронами сразу.


Фото: thetruthaboutguns.com

Изображение: popularmechanics.com

Оружие питается от специальных магазинов. Оригинальная система подачи боеприпасов позволяет теоретически достигнуть высокой скорострельности в 250 выстр/сек. Калибр новинки — шесть миллиметров, вес — 2, 9 кг. Армия США заказала прототип винтовки для испытаний.

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На создание оружия потребовалось полмиллиона долларов.
 
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