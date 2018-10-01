Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, передает корреспондент БЕЛТА.



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"Прогноз остается в силе, это наша цель", - отметил Дмитрий Лапко. Внешние риски, которые могут повлиять на этот показатель, есть, но, как подчеркнул зампредседателя правления Нацбанка, они не очень высокие.

Дмитрий Лапко также рассказал, как идет формирование так называемого рынка плохих долгов. "Работа идет. Сейчас собираются мнения всех заинтересованных государственных органов", - проинформировал он. Проект концепции готов, и когда будут аккумулированы мнения всех госорганов, можно будет выходить на финишную прямую, добавил зампредседателя правления Нацбанка.

Как сообщалось, в конце мая был подписан указ №200. Согласно документу, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика. Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся.