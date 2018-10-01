ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59346.php

Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года

"Прогноз остается в силе, это наша цель", - отметил Дмитрий Лапко. Внешние риски, которые могут повлиять на этот показатель, есть, но, как подчеркнул зампредседателя правления Нацбанка, они не очень высокие.

Дмитрий Лапко также рассказал, как идет формирование так называемого рынка плохих долгов. "Работа идет. Сейчас собираются мнения всех заинтересованных государственных органов", - проинформировал он. Проект концепции готов, и когда будут аккумулированы мнения всех госорганов, можно будет выходить на финишную прямую, добавил зампредседателя правления Нацбанка.

Как сообщалось, в конце мая был подписан указ №200. Согласно документу, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика. Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси сохраняет прогноз по инфляции на уровне ниже 6% по итогам 2018 года. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил заместитель председателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Независимости в Уручье столкнулись три авто, есть пострадавшие, движение затруднено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика