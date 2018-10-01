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Обязательное страхование проектных организаций планируется закрепить в строительном кодексе

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обязательное страхование проектных, подрядных организаций планируется закрепить в Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сообщил в интервью газете "Рэспублiка" заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Семенкевич, информирует БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59345.php

Обязательное страхование проектных организаций планируется закрепить в строительном кодексе

"В новом строительном кодексе, который будет внесен в парламент в 2020 году, планируем ввести систему обязательного страхования проектных, подрядных организаций. У нас немало проблем из-за ошибок проектировщиков. И потом собственными средствами они не могут покрыть затраты на устранение недостатков на стройплощадке - нет достаточных активов. Поэтому в стройкомплексе должны появиться страховые деньги и рейтинговая система. Если с ошибками работаешь, то страховые компании, учитывая эти риски, будут выставлять высокий процент и тем самым снижать конкурентоспособность таких проектных организаций. Сейчас страхование есть, но оно добровольное. И, к сожалению, не работает", - сказал Дмитрий Семенкевич.

В ближайшее время должно быть принято постановление, которое закрепит пакетный принцип выдачи разрешений на строительство. "Заказчик, инвестор обращается в исполком, заявляет свои намерения: хочу построить многофункциональный комплекс определенной вместимости с такими-то потребностями в ресурсах, подтвержденными предпроектной документацией. И в течение месяца получает весь пакет необходимых документов. Площадка должна быть готова и обеспечена всеми системами жизнеобеспечения", - пояснил замминистра.

Он также обратил внимание на то, что необходимо повышать роль архитектора-управленца. "Комитеты и отделы архитектуры и строительства должны возглавлять именно архитекторы, а сейчас это не всегда так. Вместе с другими подразделениями они должны заниматься развитием территорий", - подчеркнул Дмитрий Семенкевич.

За счет денег от продажи участков и возвратных средств за подключение к инфраструктуре будут формироваться целевые бюджетные фонды на развитие территорий. "Это должно быть закреплено нормативно в начале 2019 года. И снос старой застройки также должен происходить не силами инвестора. "Минск-Мир" - отличный в этом смысле пример. Минск сам создает городские магистрали, инфраструктуру, сносит гаражи и частные дома. Инвестор не входит в имущественные вопросы. Это мы планируем внедрить повсеместно", - рассказал замминистра.

 
Теги: Минск
 
 
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