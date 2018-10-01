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Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте
02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
В первых числах июня на сайте «VБ», была опубликована информация, что жильцы пятиэтажки по улице Гоголя, 68
Основной проблемой здесь является разбитая за 50 лет эксплуатации асфальтированная дорога, которая по совместительству является и пешеходной дорожкой, по которой жильцы дома добираются до своих подъездов (см. фото). Тротуарная плитка, ведущая с улицы Гоголя на дворовую территорию, обрывается, упёршись в клумбы (наверное, такой оригинальный проект). Людям с ограниченными способностями приходится особенно тяжело, когда они добираются по ухабам и выбоинам к себе домой, особенно в тёмное время суток. Тут и здоровому человеку вывихнуть ногу или получить травму не мудрено.
По единственной во дворе дороге «жизни» постоянно снуют машины, проезжающие транзитом со стороны ул. Куйбышева к хореографическому училищу и различным учреждениям, расположенным в домах по улице Советской. Многие водители предпочитают этот путь, так как на улице Гоголя перед светофором, особенно в часы пик бывают пробки.
Несколько недель назад во дворе появились представители дорожной службы «Белавтодор» и заделали самую глубокую ямку асфальтом. Попутно ещё несколько дыр в дорожном покрытии, находящихся рядом, засыпали мелкой щебёнкой. Остальные дефекты асфальта остались без внимания дорожников.
Можно предположить, что пока подавали заявку на ремонт, прошло время и на дороге образовались новые ямы, которые с каждым днем увеличиваются в глубину и ширину. Всё это напоминает латание тришкиного кафтана: заштопают в одном месте, в другом ещё больше беда.
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В первых числах июня на сайте «VБ», была опубликована информация, что жильцы пятиэтажки по улице Гоголя, 68 отказались от строительства во дворе дома стоянки для...
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