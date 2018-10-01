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Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В первых числах июня на сайте «VБ», была опубликована информация, что жильцы пятиэтажки по улице Гоголя, 68 отказались от строительства во дворе дома стоянки для автомобилей с покрытием из щебёнки. Общее собрание просило представителей ЖЭС № 2 о комплексном благоустройстве двора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59343.php

Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте

Основной проблемой здесь является разбитая за 50 лет эксплуатации асфальтированная дорога, которая по совместительству является и пешеходной дорожкой, по которой жильцы дома добираются до своих подъездов (см. фото). Тротуарная плитка, ведущая с улицы Гоголя на дворовую территорию, обрывается, упёршись в клумбы (наверное, такой оригинальный проект). Людям с ограниченными способностями приходится особенно тяжело, когда они добираются по ухабам и выбоинам к себе домой, особенно в тёмное время суток. Тут и здоровому человеку вывихнуть ногу или получить травму не мудрено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59343.php

Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте

По единственной во дворе дороге «жизни» постоянно снуют машины, проезжающие транзитом со стороны ул. Куйбышева к хореографическому училищу и различным учреждениям, расположенным в домах по улице Советской. Многие водители предпочитают этот путь, так как на улице Гоголя перед светофором, особенно в часы пик бывают пробки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59343.php

Вся в дырах, как тришкин кафтан, дорога во дворе дома по ул. Гоголя, 68 в городе Бресте

Несколько недель назад во дворе появились представители дорожной службы «Белавтодор» и заделали самую глубокую ямку асфальтом. Попутно ещё несколько дыр в дорожном покрытии, находящихся рядом, засыпали мелкой щебёнкой. Остальные дефекты асфальта остались без внимания дорожников.

Можно предположить, что пока подавали заявку на ремонт, прошло время и на дороге образовались новые ямы, которые с каждым днем увеличиваются в глубину и ширину. Всё это напоминает латание тришкиного кафтана: заштопают в одном месте, в другом ещё больше беда.

 
 
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В первых числах июня на сайте «VБ», была опубликована информация, что жильцы пятиэтажки по улице Гоголя, 68 отказались от строительства во дворе дома стоянки для...
 
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