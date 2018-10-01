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МТС предложил абонентам «Безлимит на YouTube»
02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
МТС представляет новую услугу «Безлимит на YouTube» с неограниченным по объему мобильным интернетом. Теперь видео на популярном ресурсе можно смотреть, не считая израсходованный трафик.
«Безлимит на YouTube» действует с 20 сентября. Услуга позволяет пользователю загружать, комментировать, просматривать и делиться видеороликами на YouTube сколько угодно. Таким образом, трафик из основного интернет-пакета на вашем тарифе не будет расходоваться при посещении указанного ресурса.
Подключить «Безлимит на YouTube» могут абоненты тарифных планов линейки «4G», «Близкий», «Особый», «Детский», ULTRA, «Гостевой 7», «Гостевой 30». Стоимость услуги — 4,50 рублей в месяц.
Услуга доступна при наличии официального мобильного приложения и мобильной версии ресурса YouTube. Подробнее о правилах использования читайте здесь.
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