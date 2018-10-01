В Брест из Минска на встречу с читателями приезжает Павел Гушинец

Встреча состоится 4 октября в 10.45. на базе Центральной городской детской библиотеки (г. Брест набережная Франциска Скорины, 32).



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Павел Гушинец – молодой, креативный писатель, который моментально сумел расположить к себе детишек и покорил их души и сердца своим юмором, открытостью. Познакомившись с ним один раз, хочется встречаться с ним снова и снова.

Павел Владимирович расскажет своим юным читателям о книге «Девочка и крокодил». Суть в том, что под кроваткой девочки поселился …. Крокодил. Самый настоящий! Но чем же он был замечателен? Узнаем на встрече в детской библиотеке.

Читатели постарше помнят бравого капитана-артиллериста, который и в танках не горит, и зарубежных министров не боится. Но время идёт. И нынче этот бравый капитан уже целый подполковник. Что же он делает и чем занимается? Это можно будет узнать на встрече. А так же получить книги писателя с его автографом

Какое отношение доктор Лобанов имеет к писателю Павлу Глушинцу? Узнаем в библиотеке.

И главное – 4 сентября на краудфандинговой платформе Ulej.by стартовал проект книги «Война девочки Саши». Авторы: Павел Глушинец и Андрей Авдей.

Ждём Вас 4 октября в 10.45 (Центральная городская детская библиотека, набережная Ф. Скорины, 32.)