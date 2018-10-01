Сегодня в городе Бресте открывается хоспис

Сегодня в городе Бресте мы открываем социально-значимое медицинское учреждение «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис». Строительство «Хосписа» началось в феврале 2014г. Всего на строительство было профинансировано 2 571 621 рублей. Закуплено оборудование на сумму 177 1814 рублей.



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Хоспис - это место, куда приходят те, кто уже знают: чуда не будет, это последний приют для безнадежно больных.

Хоспис рассчитан на З5 коек, также в нем будет функционировать дневной стационар на 8 койко-мест. Пациенты здесь

будут получать паллиативную помощь. Слово «паллиативная» происходит от латинского pallium, что означает «покрывало, плащ». То есть, улучшая качество жизни больных, их как бы накрывают психоэмоциональной духовной поддержкой.

Этим людям обеспечат достойный уход и оказание необходимой медицинской помощи, в которой они будут нуждаться. Если сформулировать основные задачи помощи пациенту в «Хосписе», то, в первую очередь, - это адекватное обезболивание и купирование других тягостных симптомов.

Во-вторых, - психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников.

В-третьих - выработка отношения к смерти как к закономерному этапу пути человека, удовлетворение духовных потребностей больного и его близких. Сюда же входит решение социальных и этических вопросов которые возникают в связи с тяжелой болезнью.

Хоспис предназначен для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии развития.

Это будет один из лучших Хосписов в стране. Здание с просторными палатами и комфортными комнатами для персонала. На каждую палату предусмотрен душ и санитарный узел, имеется холодильник и телевизор. Созданы хорошие условия для работы персонала.

Во всех развитых странах паллиативная служба востребована и продолжает развиваться. Тот факт, что в нашем городе появилось такое медицинское учреждение, -событие знаковое. Теплый и уютный дом для самых незащищенных людей, н6еизлечимо больных – это территория заботы.

На базе Хосписа будет организован центр паллиативной помощи онкологическим больным Бреста и Брестского района.

В Хосписе предусмотрены должности психотерапевта и психологов. Эти специалисты будут работать не только с пациентами, но и с их родственниками.

Родственники смогут придти к своим близким в любое время суток пообщаться и помочь в уходе. Для встреч с пациентами предназначено специальное просторное помещение. Ведь самое главное в жизни общение.

В Хосписе будет функционировать молитвенная комната.

Надеюсь, что медицинский коллектив Хосписа создаст хорошую психоэмоциональную обстановку для пациентов, обеспечит им хороший уход и лечение.

Кистень В.В., директор брестского хосписа