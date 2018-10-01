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Сегодня в городе Бресте открывается хоспис
02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня в городе Бресте мы открываем социально-значимое медицинское учреждение «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис». Строительство «Хосписа» началось в феврале 2014г. Всего на строительство было профинансировано 2 571 621 рублей. Закуплено оборудование на сумму 177 1814 рублей.
Хоспис - это место, куда приходят те, кто уже знают: чуда не будет, это последний приют для безнадежно больных.
Хоспис рассчитан на З5 коек, также в нем будет функционировать дневной стационар на 8 койко-мест. Пациенты здесь
Этим людям обеспечат достойный уход и оказание необходимой медицинской помощи, в которой они будут нуждаться. Если сформулировать основные задачи помощи пациенту в «Хосписе», то, в первую очередь, - это адекватное обезболивание и купирование других тягостных симптомов.
Во-вторых, - психологическая поддержка больного и ухаживающих за ним родственников.
В-третьих - выработка отношения к смерти как к закономерному этапу пути человека, удовлетворение духовных потребностей больного и его близких. Сюда же входит решение социальных и этических вопросов которые возникают в связи с тяжелой болезнью.
Хоспис предназначен для оказания медицинской помощи пациентам, имеющим тяжелое неизлечимое заболевание в терминальной стадии развития.
Это будет один из лучших Хосписов в стране. Здание с просторными палатами и комфортными комнатами для персонала. На каждую палату предусмотрен душ и санитарный узел, имеется холодильник и телевизор. Созданы хорошие условия для работы персонала.
Во всех развитых странах паллиативная служба востребована и продолжает развиваться. Тот факт, что в нашем городе появилось такое медицинское учреждение, -событие знаковое. Теплый и уютный дом для самых незащищенных людей, н6еизлечимо больных – это территория заботы.
На базе Хосписа будет организован центр паллиативной помощи онкологическим больным Бреста и Брестского района.
В Хосписе предусмотрены должности психотерапевта и психологов. Эти специалисты будут работать не только с пациентами, но и с их родственниками.
Родственники смогут придти к своим близким в любое время суток пообщаться и помочь в уходе. Для встреч с пациентами предназначено специальное просторное помещение. Ведь самое главное в жизни общение.
В Хосписе будет функционировать молитвенная комната.
Надеюсь, что медицинский коллектив Хосписа создаст хорошую психоэмоциональную обстановку для пациентов, обеспечит им хороший уход и лечение.
Кистень В.В., директор брестского хосписа
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Сегодня в городе Бресте мы открываем социально-значимое медицинское учреждение «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис». Строительство...
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