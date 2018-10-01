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Около 700 атлетов соберет малоритский марафон

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Малорите (Брестская область) 6 октября состоится XXXV Международный марафон, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Александр Хомичук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59340.php

Около 700 атлетов соберет малоритский марафон

Малоритский марафон традиционно объединяет любителей бега в первую субботу октября. В нынешнем году организаторы ожидают около 700 участников. Они приедут на соревнования со всех регионов Беларуси, а также из Украины и России. Победители и призеры будут определены в 10 возрастных категориях. Причем самых младшего и старшего атлетов поощрят специальными призами.

Самые выносливые участники выйдут на классическую марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Другие спортсмены выберут наиболее предпочтительные для них маршруты - 500 м, 1 км, 2 км, 10 км. Воспитанники детских садов поборются за победу в символическом забеге на 300 м. На старт также выйдут люди с ограниченными возможностями. Инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением слуха или зрения преодолеют 1 км. Программу спортивного праздника дополнит эстафета среди районов Брестской области.

Победителей и призеров наградят денежными премиями, медалями и дипломами. В частности, для быстрейшего марафонца предусмотрено поощрение в размере Br350, обладателю второго места полагается Br250, третьего - Br180.

"Марафон пройдет уже в 35-й раз. Многие участники приезжают к нам из года в год. Можно сказать, что это один из самых масштабных праздников, он уже стал брендом Малориты. К организации подключается весь район. Максимально создаем условия, чтобы к нам приезжали люди, чтобы получить удовольствие от бега", - подчеркнул Александр Хомичук.

Организаторами международного марафона являются Малоритский райисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, управление спорта и туризма Брестского облисполкома при поддержке спонсоров.

 
 
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В Малорите (Брестская область) 6 октября состоится XXXV Международный марафон, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Александр Хомичук. ...
 
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