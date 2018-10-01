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Сегодня некоторые жители Ковалево остались без горячей воды
02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Причина — аварийный ремонт тепловых сетей.
На многих подъездах вчера (микрорайон Ковалево, Брест) были расклеены объявления: «Брестские тепловые сети сообщают, что в связи с проведением аварийного ремонта тепловых сетей будет отключено горячее водоснабжение до 24:00 2 октября 2018».
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Причина — аварийный ремонт тепловых сетей. На многих подъездах вчера (микрорайон Ковалево, Брест) были расклеены объявления: «Брестские тепловые сети сообщают,...
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