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Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 2 октября 2018 года рано утром изменили схему движения на бульваре Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до Мицкевича. Ездить теперь надо по одной стороне бульвара - вторую будут реконструировать до декабря, затем, как предполагается, поменяют стороны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59337.php

Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции

Конечно, не все сразу сообразили, что произошло. Особенно в растерянности пребывали дамы за рулём, не понимая, что им теперь делать (а ехать-то надо).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59337.php

Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции

Некоторым даже пришлось подсказывать жестами в процессе подготовки материала. Сотрудников ГАИ, которые могли бы помочь тем, у кого сложности с пониманием ситуации не наблюдалось, по крайней мере около 8.30.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59337.php

Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции

Впрочем, не было и больших затруднений в проезде, он свободен. Чего не скажешь про парковки - вот уж как-то придётся "бедовать" два месяца. К слову, на парковке напротив университета в момент съёмки оставался один автомобиль - ему даже кто-то под дворник положил "послание". Что там было - смотрите в коротеньком видеорепортаже ниже. 

 
 
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Сегодня, 2 октября 2018 года рано утром изменили схему движения на бульваре Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до Мицкевича. Ездить теперь надо по одной стороне...
 
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