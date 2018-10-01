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Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции
02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 2 октября 2018 года рано утром изменили схему движения на бульваре Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до Мицкевича. Ездить теперь надо по одной стороне бульвара - вторую будут реконструировать до декабря, затем, как предполагается, поменяют стороны.
Конечно, не все сразу сообразили, что произошло. Особенно в растерянности пребывали дамы за рулём, не понимая, что им теперь делать (а ехать-то надо).
Некоторым даже пришлось подсказывать жестами в процессе подготовки материала. Сотрудников
Впрочем, не было и больших затруднений в проезде, он свободен. Чего не скажешь про парковки - вот уж как-то придётся "бедовать" два месяца. К слову, на парковке напротив университета в момент съёмки оставался один автомобиль - ему даже кто-то под дворник положил "послание". Что там было - смотрите в коротеньком видеорепортаже ниже.
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Сегодня, 2 октября 2018 года рано утром изменили схему движения на бульваре Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до Мицкевича. Ездить теперь надо по одной стороне...
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