Часть бульвара Космонавтов в Бресте перекрыли на 2 месяца для реконструкции

Сегодня, 2 октября 2018 года рано утром изменили схему движения на бульваре Космонавтов на участке от ул. Пушкинской до Мицкевича. Ездить теперь надо по одной стороне бульвара - вторую будут реконструировать до декабря, затем, как предполагается, поменяют стороны.



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Конечно, не все сразу сообразили, что произошло. Особенно в растерянности пребывали дамы за рулём, не понимая, что им теперь делать (а ехать-то надо).



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Некоторым даже пришлось подсказывать жестами в процессе подготовки материала. Сотрудников ГАИ , которые могли бы помочь тем, у кого сложности с пониманием ситуации не наблюдалось, по крайней мере около 8.30.



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Впрочем, не было и больших затруднений в проезде, он свободен. Чего не скажешь про парковки - вот уж как-то придётся "бедовать" два месяца. К слову, на парковке напротив университета в момент съёмки оставался один автомобиль - ему даже кто-то под дворник положил "послание". Что там было - смотрите в коротеньком видеорепортаже ниже.