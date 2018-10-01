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г. Барановичи: в результате ДТП пострадало два человека

02.10.2018 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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01.10.2018 в 18:53 в г. Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59336.php

г. Барановичи: в результате ДТП пострадало два человека

По предварительной информации: 57-летний житель г. Барановичи, управляя автомобилем «Рено Дастер», двигался по ул. Кирова со стороны ул. Фабричной в сторону ул. Промышленной. На перекрестке ул. Кирова – ул. Пролетарская при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Мерседес» под управлением 35-летнего жителя г. Барановичи двигавшегося во встречном направлении по ул. Кирова со стороны ул. Промышленной в направлении ул. Фабричной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59336.php

г. Барановичи: в результате ДТП пострадало два человека

В результате ДТП водитель и 62-летний пассажир автомобиля "Мерседес" получили телесные повреждения и доставлены на излечение в УЗ «Барановичская городская больница». Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. 

 
 
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01.10.2018 в 18:53 в г. Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 57-летний житель г. Барановичи, управляя автомобилем «Рено...
 
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