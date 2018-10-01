г. Барановичи: в результате ДТП пострадало два человека

01.10.2018 в 18:53 в г. Барановичи произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 57-летний житель г. Барановичи, управляя автомобилем «Рено Дастер», двигался по ул. Кирова со стороны ул. Фабричной в сторону ул. Промышленной. На перекрестке ул. Кирова – ул. Пролетарская при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Мерседес» под управлением 35-летнего жителя г. Барановичи двигавшегося во встречном направлении по ул. Кирова со стороны ул. Промышленной в направлении ул. Фабричной.



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В результате ДТП водитель и 62-летний пассажир автомобиля "Мерседес" получили телесные повреждения и доставлены на излечение в УЗ «Барановичская городская больница». Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.