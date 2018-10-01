Власти прокомментировали запрет на ночную продажу алкоголя

С 1 октября в Минске ограничена розничная продажа алкоголя с 23:00 до 7:00. Соответствующее решение Мингорисполкома №3041 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

Эксперимент продлится с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 года. Цель эксперимента — профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.

Любой алкоголь – включая пиво и слабоалкогольные напитки – не будут продавать в ночное время. Исключение – кафе, бары и рестораны, и только в розлив.

Как пояснили в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД. Ведомство предложило провести комплексный эксперимент по совершенствованию розничной торговли алкогольной продукцией. В этой связи Мингорисполком принял свое решение, пишет «Минск-Новости».

Как рассказала начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в управление приходят десятки коллективных обращений минчан, которые живут рядом с круглосуточными магазинами: люди жалуются на шум во дворах.

Напомним, что подобный запрет минчане уже проходили в июне 2015 года. Однако запрет продержался всего 2,5 месяца, его отменили после совещания по вопросам производства и оборота алкогольной продукции у президента.