ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти прокомментировали запрет на ночную продажу алкоголя

02.10.2018 11:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Власти прокомментировали запрет на ночную продажу алкоголя
Фото из открытых источников

С 1 октября в Минске ограничена розничная продажа алкоголя с 23:00 до 7:00. Соответствующее решение Мингорисполкома №3041 опубликовано сегодня на сайте Национального центра правовой информации.

Эксперимент продлится с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 года. Цель эксперимента — профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.

Любой алкоголь – включая пиво и слабоалкогольные напитки – не будут продавать в ночное время. Исключение – кафе, бары и рестораны, и только в розлив.

Как пояснили в Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома, с инициативой ограничения розничной продажи алкоголя выступило МВД. Ведомство предложило провести комплексный эксперимент по совершенствованию розничной торговли алкогольной продукцией. В этой связи Мингорисполком принял свое решение, пишет «Минск-Новости».

Как рассказала начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, в управление приходят десятки коллективных обращений минчан, которые живут рядом с круглосуточными магазинами: люди жалуются на шум во дворах. 

Напомним, что подобный запрет минчане уже проходили в июне 2015 года.  Однако запрет продержался всего 2,5 месяца, его отменили после совещания по вопросам производства и оборота алкогольной продукции у президента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперимент продлится с 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 года. Цель эксперимента — профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.
 
Новости дня
Новости разные
 
Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею разгромила россиян на турнире в Пекине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика