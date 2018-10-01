Что такое иммунотерапия рака? Объясняем открытие лауреатов Нобелевской премии по медицине



Так выглядят два Т-лимфоцита, атакующие раковую клетку. Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Перехитрить рак

- говорится в решении Нобелевского комитета.Разработанные Аллисоном и Хондзё методики леченияРусская служба Би-би-си коротко объясняет, в чем суть их революционного открытия.Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.Многие виды рака делают это, активируя механизм, который обычно "успокаивает" или "тормозит" иммунные клетки после атаки. Так в здоровом организме регулируется сила и продолжительность иммунного ответа.Аллисон и Хондзё научились "обманывать" раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу целого нового класса лекарственных препаратов.Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.