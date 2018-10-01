Азия Ардженто о сексе с подростком: для него я была охотничьим трофеем



Актриса рассказала о своих взаимоотношениях с Джимми Беннеттом на телевизионном ток-шоу в Италии. Image caption: EPA

"Она толкнула меня на кровать и сняла с меня штаны", - рассказал актер.

"Подготовка к кинопробам"

"Он начал меня целовать и трогать. Но не так, как ребенок целует мать, - именно так я к нему относилась, - а как юноша с зашкаливающими гормонами… Это меня парализовало. Он в буквальном смысле на меня запрыгнул… Он был на мне и кончил. Я... я ничего не чувствовала. Я не реагировала, потому что для меня это было немыслимо", - рассказала актриса.

"Он сказал, что фантазировал об этом с 12 лет. Для него я была охотничьим трофеем", - добавила она.





Ныне покойный бойфренд Ардженто - шеф-повар Энтони Бурден, как сообщается, заплатил Беннетту за молчание. Image caption: AFP



"Больше всего меня огорчает то, что меня называют педофилкой", - сказала актриса.

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