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Азия Ардженто о сексе с подростком: для него я была охотничьим трофеем
Актриса рассказала о своих взаимоотношениях с Джимми Беннеттом на телевизионном ток-шоу в Италии. Image caption: EPA
Ранее актриса утверждала, что ничего подобного не было.
30 сентября в эфире итальянского телешоу актриса рассказала о своих взаимоотношениях с актером.
Их знакомство состоялось в 2004 году на съемочной площадке фильма "Цыпочки", в котором Ардженто сыграла мать персонажа Беннетта. Затем их пути пересеклись в мае 2013 года, когда ему было 17 лет, а актрисе - 37.
В своем интервью итальянскому телеканалу, вышедшему в эфир 24 сентября, Беннетт рассказал, что Ардженто долго его целовала.
"Она толкнула меня на кровать и сняла с меня штаны", - рассказал актер.
На вопрос о том, были ли их отношения "полноценными", Беннетт ответил положительно, подразумевая, что они занимались сексом, но отказался рассказать подробности. Возраст сексуального согласия в Калифорнии, где произошла их встреча, - 18 лет, актер был младше.
"Подготовка к кинопробам"
Ардженто категорически отрицает эту версию произошедшего. Она сказала, что актер попросил ее подготовить его к кинопробам, так как она уже помогала ему за несколько лет до этого.
"Он начал меня целовать и трогать. Но не так, как ребенок целует мать, - именно так я к нему относилась, - а как юноша с зашкаливающими гормонами… Это меня парализовало. Он в буквальном смысле на меня запрыгнул… Он был на мне и кончил. Я... я ничего не чувствовала. Я не реагировала, потому что для меня это было немыслимо", - рассказала актриса.
"Он сказал, что фантазировал об этом с 12 лет. Для него я была охотничьим трофеем", - добавила она.
Затем, по ее словам, она еще несколько месяцев получала от Беннетта интимные видео в интернет-мессенджере Snapchat. Она отметила, что не стала рвать с ним отношения, потому что он казался ей эмоционально нестабильным.
Ныне покойный бойфренд Ардженто - шеф-повар Энтони Бурден, как сообщается, заплатил Беннетту за молчание. Image caption: AFP
Но прошлой зимой юный актер потребовал выплатить ему 3,5 млн долларов за молчание.
Во время интервью Ардженто показала свою переписку со своим возлюбленным - шеф-поваром и звездой реалити-ТВ Энтони Бурденом (скончался в июне 2018 года), который решил заплатить актеру, чтобы избежать скандала. Как сообщается, Бурден заплатил ему 250 тыс. долларов из 380 тыс., о которых стороны смогли договориться.
После самоубийства шеф-повара в июне Ардженто прекратила дальнейшие выплаты.
"Больше всего меня огорчает то, что меня называют педофилкой", - сказала актриса.
Беннетт обвинил знаменитую актрису в сексуальном нападении на него на страницах газеты New York Times в августе. По его словам, Ардженто платила ему за молчание.
Ардженто не отрицала, что платила Беннетту, однако отрицала, что у нее был секс с ним. По ее словам, их отношения были исключительно дружескими.
Беннет, следует из документов, которые изучила New York Times, жаловался, что из-за домогательств Ардженто пережил эмоциональные страдания, которые испортили ему карьеру, отразились на психическом здоровье и повлияли на заработок.
#MeToo
В 2017 году целый ряд голливудских кинозвезд, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, заявили о сексуальных домогательствах со стороны оскароносного продюсера на раннем этапе своей карьеры. Среди них была и Азия Ардженто, которая утверждала, что Вайнштейн якобы изнасиловал ее в отеле в Каннах в 1997 году.
Скандал в Голливуде привело к увольнению Вайнштейна из основанной им же и его братом компании Weinstein Company.
В мае 2018 года Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении двух женщин. Он был арестован полицией Нью-Йорка и затем выпущен под залог в 1 млн долларов.
В ожидании суда Вайнштейн находится под подпиской о невыезде и носит на ноге электронный браслет.
Скандал с участием Вайнштейна спровоцировал общественную дискуссию о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе, а также флешмоб, получивший название #MeToo, в рамках которого женщины по всему миру рассказывали о пережитом насилии.
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Актриса признала, что занималась сексом с несовершеннолетним актером Джимми Беннеттом, который обвинил ее в домогательствах.
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