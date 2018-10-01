«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)

Пять любопытных высказываний прошлой недели.









Светлана Куделич, бегунья, призер чемпионата Европы

27 сентября в интервью « Прессболу » бегунья, призер чемпионата Европы27 сентября в интервью «

Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать… Не все силы отдавать, беречь, а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать.

Александр Лукашенко, президент

24 сентября на встрече с секретарем Совбеза , президент24 сентября нас секретарем Совбеза

Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу.

Дмитрий Бобрик, журналист TUT.BY

25 сентября на Facebook , журналист TUT.BY25 сентября на

Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. Здесь меня затрясло, мне угрожали самым важным в жизни. Я написал бумагу о сотрудничестве.

Александр Орлов, погибший солдат.

Рассказывая о службе в армии сестре (цит. по « Еврорадио », 29 сентября) погибший солдат.Рассказывая о службе в армии сестре (цит. по «», 29 сентября)

Там кто не подчиняется, того вешают.

Мария Кононович, долгожительница

26 сентября в комментарии Daily Mail долгожительница26 сентября в комментарии

Быть добрым к другим, всех любить и не иметь врагов.

Лукашенко уже давал ценные указания хоккеистам, ел булочки с маленькой Викой Азаренко, а также учил бегать маленьку Дарью Домрачеву и раскладывал ей стратегию победной гонки на Олимпиаде. И вот — новая жертва президентских наставлений… Пора уже всем, кого учил глава государства, организовать какой-то флешмоб в соцсетях.Говоря об Украине, Лукашенко упомянул о недавнем задержании жителя Городеи с целымутверждает Лукашенко.Но точно ли в нашей армии все на месте? Как насчет прапорщика из Барановичей, которыйчерез КПП из военной части автоматы, пистолеты и гранаты?А как насчет границы с Россией? Граница с Украиной контролируется уже сейчас — контроля же на границы с Россией нет вовсе! А ведь Россия ведет военные действия в Украине, и там оружия едва ли меньше… То ли за сплочающую нацию внешнюю угрозу проще взять привычную страшилку про Майдан, то ли ПутинЛукашенко в Сочи что-то особенное.Бобрик признался, что его хотели завербовать во время допросов в Следственном комитете по «делу БЕЛТА». Пресс-секретарь СК назвала эту историю, эксперты, что именно СК не может заниматься вербовкой, но могли представители другой структуры… Так или иначе, эксперты называют гласность лучшим средством против вербовки.Почти месяц продолжается расследование по факту гибели очередного рядового белорусской армии — Александра Орлова из Слонимской военной части №33933. Солдата нашли повешенным 5 сентября при странных обстоятельствах.113-летняя белоруска дала совет, как прожить больше ста лет.