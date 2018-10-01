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«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)
Пять любопытных высказываний прошлой недели.
Светлана Куделич, бегунья, призер чемпионата Европы
27 сентября в интервью «
Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать… Не все силы отдавать, беречь, а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать.
Лукашенко уже давал ценные указания хоккеистам, ел булочки с маленькой Викой Азаренко, а также учил бегать маленьку Дарью Домрачеву и раскладывал ей стратегию победной гонки на Олимпиаде. И вот — новая жертва президентских наставлений… Пора уже всем, кого учил глава государства, организовать какой-то флешмоб в соцсетях.
Александр Лукашенко, президент
24 сентября на
Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу.
Говоря об Украине, Лукашенко упомянул о недавнем задержании жителя Городеи с целым
Но точно ли в нашей армии все на месте? Как насчет прапорщика из Барановичей, который
А как насчет границы с Россией? Граница с Украиной контролируется уже сейчас — контроля же на границы с Россией нет вовсе! А ведь Россия ведет военные действия в Украине, и там оружия едва ли меньше… То ли за сплочающую нацию внешнюю угрозу проще взять привычную страшилку про Майдан, то ли Путин
Дмитрий Бобрик, журналист TUT.BY
25 сентября на
Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. Здесь меня затрясло, мне угрожали самым важным в жизни. Я написал бумагу о сотрудничестве.
Бобрик признался, что его хотели завербовать во время допросов в Следственном комитете по «делу БЕЛТА». Пресс-секретарь СК назвала эту историю
Александр Орлов, погибший солдат.
Рассказывая о службе в армии сестре (цит. по «
Там кто не подчиняется, того вешают.
Почти месяц продолжается расследование по факту гибели очередного рядового белорусской армии — Александра Орлова из Слонимской военной части №33933. Солдата нашли повешенным 5 сентября при странных обстоятельствах.
Мария Кононович, долгожительница
26 сентября в комментарии
Быть добрым к другим, всех любить и не иметь врагов.
113-летняя белоруска дала совет, как прожить больше ста лет.
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.
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