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«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)

02.10.2018 11:07 — Разное | UDF  
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Пять любопытных высказываний прошлой недели.



«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)


Светлана Куделич, бегунья, призер чемпионата Европы
27 сентября в интервью «Прессболу»


Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать… Не все силы отдавать, беречь, а вот в конце выложиться без остатка. Я просто не знала раньше. А теперь, конечно, буду пробовать.


Лукашенко уже давал ценные указания хоккеистам, ел булочки с маленькой Викой Азаренко, а также учил бегать маленьку Дарью Домрачеву и раскладывал ей стратегию победной гонки на Олимпиаде. И вот — новая жертва президентских наставлений… Пора уже всем, кого учил глава государства, организовать какой-то флешмоб в соцсетях.




«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)


Александр Лукашенко, президент
24 сентября на встрече с секретарем Совбеза


Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу.


Говоря об Украине, Лукашенко упомянул о недавнем задержании жителя Городеи с целым арсеналом оружия. «Откуда все это? Посмотрели — в армии нашей все на месте, — утверждает Лукашенко. — Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной».

Но точно ли в нашей армии все на месте? Как насчет прапорщика из Барановичей, который беспрепятственно выносил через КПП из военной части автоматы, пистолеты и гранаты?

А как насчет границы с Россией? Граница с Украиной контролируется уже сейчас — контроля же на границы с Россией нет вовсе! А ведь Россия ведет военные действия в Украине, и там оружия едва ли меньше… То ли за сплочающую нацию внешнюю угрозу проще взять привычную страшилку про Майдан, то ли Путин сказал Лукашенко в Сочи что-то особенное.




«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)


Дмитрий Бобрик, журналист TUT.BY
25 сентября на Facebook


Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. Здесь меня затрясло, мне угрожали самым важным в жизни. Я написал бумагу о сотрудничестве.


Бобрик признался, что его хотели завербовать во время допросов в Следственном комитете по «делу БЕЛТА». Пресс-секретарь СК назвала эту историю небылицей, эксперты подтвердили, что именно СК не может заниматься вербовкой, но могли представители другой структуры… Так или иначе, эксперты называют гласность лучшим средством против вербовки.




«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)


Александр Орлов, погибший солдат.
Рассказывая о службе в армии сестре (цит. по «Еврорадио», 29 сентября)


Там кто не подчиняется, того вешают.


Почти месяц продолжается расследование по факту гибели очередного рядового белорусской армии — Александра Орлова из Слонимской военной части №33933. Солдата нашли повешенным 5 сентября при странных обстоятельствах.




«Александр Григорьевич рассказывал мне, как правильно бежать». Цитаты недели (24-30 сентября)


Мария Кононович, долгожительница
26 сентября в комментарии Daily Mail


Быть добрым к другим, всех любить и не иметь врагов.


113-летняя белоруска дала совет, как прожить больше ста лет.

 
 
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