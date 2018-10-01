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НББ сохраняет планы по прогнозным показателям инфляции в 2018 году

02.10.2018 11:06 — Разное | Интерфакс  
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Национальный банк Беларуси сохраняет планы по прогнозным показателям инфляции в 2018 году, несмотря на имеющиеся риски, в том числе внешние, заявил заместитель председателя правления НББ Дмитрий Лапко.

"Прогноз (5,5%-6% - ИФ) остается в силе. Это наша цель", - сказал Д.Лапко журналистам в Минске во вторник.

Отвечая на вопрос о влиянии на уровень инфляции внешних рисков, он сказал, что не считает их очень высокими. "Они, конечно, существуют, но в обозримой перспективе прогноз остается в силе", - добавил зампредседателя правления НББ.

Касаясь изменения ставки рефинансирования, Д.Лапко заметил, что регулятор принимает во внимание все факторы, которые складываются - и внутренние,  и внешние. "Есть много неопределенностей, мы будем следить за ситуацией. В рамках повышенных геополитических рисков сейчас говорить о том, какие мы будем предпринимать действия, достаточно рано", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на Белстат, инфляция в Беларуси в январе-августе составила 2,9%, в августе - 0,1%.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, инфляция не должна превысить 6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017 года). Нацбанк ожидает прирост потребительских цен в пределах 5,5% по итогам года.

В 2017 году инфляция в Беларуси снизилась до 4,6% с 10,6% в 2016 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Национальный банк Беларуси сохраняет планы по прогнозным показателям инфляции в 2018 году, несмотря на имеющиеся риски, в том числе внешние, заявил заместитель...
 
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