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Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею разгромила россиян на турнире в Пекине
Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире Bauer Cup в столице Китая, сообщает
Россия — Беларусь — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3).
Шайбы у белорусов: 0:1 — Кузнецов (2.43), 1:2 — Долкарт (Парфенюк, 19.44), 1:3 — Кузьмин (Антонович, Демидович, 25.55), 1:4 — Пироговский (Пинчук, Кузнецов, 26.48), 1:5 — Кузьмин (Антонович, 30.33), 1:6 — Пинчук (Кузнецов, 35.35), 1:7 — К. Ярута (41.12, в меньшинстве).
После завершившегося ничейным исходом первого периода во втором белорусская команда забросила три безответные шайбы, а затем не только не упустила, но и развила добытое преимущество.
Напомним, что в первый день турнира команда Павла Перепехина
Другие результаты матчей 2 октября:
Латвия — Германия — 4:1, США — Финляндия — 5:2.
Положение команд:
1.США — 6 очков
2.Беларусь — 6
3.Латвия — 4
4.Россия — 2
5.Финляндия — 0
6.Германия — 0.
3 октября белорусы сыграют с командой Латвии.
(Будет дополнено).
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире Bauer Cup в столице Китая.
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