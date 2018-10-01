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Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею разгромила россиян на турнире в Пекине

02.10.2018 11:44 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире Bauer Cup в столице Китая, сообщает пресс-служба ФХБ.


Во второй день юношеского турнира в Пекине Беларусь-U17 крупно обыграла российских сверстников.

Россия — Беларусь — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3).

Шайбы у белорусов: 0:1 — Кузнецов (2.43), 1:2 — Долкарт (Парфенюк, 19.44), 1:3 — Кузьмин (Антонович, Демидович, 25.55), 1:4 — Пироговский (Пинчук, Кузнецов, 26.48), 1:5 — Кузьмин (Антонович, 30.33), 1:6 — Пинчук (Кузнецов, 35.35), 1:7 — К. Ярута (41.12, в меньшинстве).

После завершившегося ничейным исходом первого периода во втором белорусская команда забросила три безответные шайбы, а затем не только не упустила, но и развила добытое преимущество.

Напомним, что в первый день турнира команда Павла Перепехина обыграла хоккеистов из Финляндии.

Другие результаты матчей 2 октября:

Латвия — Германия — 4:1, США — Финляндия — 5:2.

Положение команд:

1.США — 6 очков

2.Беларусь — 6

3.Латвия — 4

4.Россия — 2

5.Финляндия — 0

6.Германия — 0.

3 октября белорусы сыграют с командой Латвии.

(Будет дополнено).

 
 
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Хоккеисты юношеской (U17) сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире Bauer Cup в столице Китая.
 
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