БЕЛАЗ удивил на свой юбилей. На заводе показали беспилотные модели и уникальные машины

БЕЛАЗу 70 лет. В честь этого юбилея в Жодино прошли довольно-таки грандиозные двухдневные мероприятия, где показали много интересного — беспилотники и новые модели. Мы побывали там и делимся увиденным.

Строго говоря, 70 лет исполнилось, конечно, не автомобильному производству. 70 лет назад, в 1948-м, в Жодино только начали строить тогда еще вовсе не автомобильный, а завод торфяного машиностроения, продукцией которого стало оборудование для торфоразработок. В 1951 году завод торфяного машиностроения был перепрофилирован в завод дорожных и мелиоративных машин «Дормаш», а наименование БЕЛАЗ появилось только в 1958-м. Так что именно автомобильному заводу не 70, а 60 лет, но самой производственной площадке, которая сегодня удерживает 30% мирового рынка карьерной техники, 70. Что же нового?





Пожалуй, главная новость заключается в том, что БЕЛАЗ и китайская моторостроительная корпорация Weichai подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В ближайшей перспективе Weichai должен стать одним из главных поставщиков двигателей для белорусского автогиганта. Это тот самый Weichai, который уже активно сотрудничает с МАЗом и достраивает свой завод в индустриальном парке «Великий камень». Но для тяжелых БЕЛАЗов двигатели, конечно, предназначены другие. На выставленных в Жодино образцах был отчетливо виден логотип Baudouin Moteurs. В автомобильном мире этот бренд не известен, зато в мире роскошных яхт он один из признаков премиальности. Просто дело в том, что французская компания Baudouin Moteurs теперь принадлежит китайцам, а судовые двигатели адаптировали для применения на карьерных самосвалах.



Этот БЕЛАЗ выпускается сразу с двумя принципиально различными трансмиссиями

Уже готов первый самосвал БЕЛАЗ с двигателем китайской марки. Это 90-тонный БЕЛАЗ-75589. Помимо китайского мотора, сюда установлена перспективная элекротрансмиссия. Кстати БЕЛАЗовские 90-тонники — уникальные машины в том плане, что самосвалы этого семейства выпускаются как с гидромеханической трансмиссией (это когда крутящий момент от двигателя передается через коробку передач), так и с электромеханической (ЭМТ), когда дизельный двигатель «крутит» генератор, а генератор вырабатывает ток для мотор-колес. Все самосвалы других семейств выпускаются только либо с ЭМТ, либо с ГМТ.





Есть интересная новость и из «маленького» семейства 45-тонников. Эта классическая модель семейства БЕЛАЗ-7547 выпускается уже много лет в большом количестве модификаций. Сейчас появилась еще одна — газовая. Внешне ее легко отличить по серебристым криогенным бакам цилиндрической формы. Двигатель носит экзотическое обозначение «Кунгур-550». Это сильно модифицированный 550-сильный ЯМЗ-240, который из дизеля в газовый мотор переделала компания «Технология-1604» из Екатеринбурга. Обозначение газовой версии 45-тонного самосвала — БЕЛАЗ-75476.





Вообще появление новых вариантов двигателей для освоенных в серийном производстве семейств — одна из главных тенденций 70-летнего юбилея. Так, например, новый мотор теперь будут применять в семействе 240-тонников. На новой модификации БЕЛАЗ-75319 установлен «тепловозно-железнодорожный» дизель 2ДМ-185А мощностью 2536 л.с. Эту версию двигателя специально для БЕЛАЗа разработал Уральский дизель-моторный завод.





А это 290-тонный БЕЛАЗ-75320, который нам ранее удалось протестировать . Внешне очень похож на 240-тонник (а заодно и на 360-тонник). Чтобы с ходу отличать эти машины, нужно либо эксплуатировать БЕЛАЗы, либо очень любить их. Но тем не менее это совершенно отдельная модель других габаритов и параметров. 290-тонник был изготовлен только нынешним летом, и это совершенно новый для БЕЛАЗа класс грузоподъемности, с появлением которого в Жодино перекрыли почти всю мировую типологию карьерных самосвалов. Машина спроектирована на совершенно новом технологическом уровне. Например, в раме впервые применены крупные литые элементы в местах наибольших нагрузок. Есть и многочисленные другие нововведения. Электромеханическая трансмиссия здесь применена производства знаменитой компании General Electric, с которой, кстати, был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. В ближайшем будущем производство систем тяговых электроприводов GE должно быть частично локализовано в Беларуси.





БЕЛАЗ — это не только самосвалы, это еще и другие виды технологических машин для горных разработок. Сверхтяжелый фронтальный погрузчик БЕЛАЗ-78250 c 1050-сильным двигателем Cummins тому пример. Это тоже свежая разработка. Любопытно, что в кабине нет привычного руля. Управление — на джойстиках. Здесь установлена электронная система позиционирования рабочего оборудования, позволяющая в автоматическом режиме с минимальным количеством операций поднимать ковш на предустановленные высоты и возвращать его в исходное положение. Рядом на фото стоит 130-тонный БЕЛАЗ-75135.





Внешне такие же самосвал и погрузчик на самом деле машины совсем другого функционала. Будущее уже наступило! Перед нами полностью автоматизированный погрузочно-доставочный комплекс. Видите антенны на машинах? Да, это 100%-е беспилотники. Над этой темой БЕЛАЗ работает уже несколько лет. Начинали с самосвалов на радиоуправлении, где оператор удаленно «рулил» автомобилем. То был беспилотник первого поколения. Во втором поколении БЕЛАЗы двигались по заданной программе.





Машины третьего поколения (внимание на новую конфигурацию антенн) уже достигли высокой степени автономности. Когда в беспилотном режиме движется какой-нибудь микроавтобус по прямой, это не сильно поражает, но когда рычат и маневрируют огромный самосвал с погрузчиком, в кабинах которых никого нет, — это впечатляет в прямом смысле слова, не по-детски. Партнер БЕЛАЗа по беспилотным технологиям — российское ОАО «ВИСТ Групп». БЕЛАЗ уже заявляет, что в ближайшей перспективе готов сделать беспилотной любую из моделей своей линейки.





На базе 130-тонников разработаны не только беспилотные версии, но и необычные спецмашины, например, специальный эвакуатор. В рамках юбилея показывали «техношоу» по скоростной замене колеса у БЕЛАЗа.

Конечно, не так быстро, как в «Формуле-1», но я бы на легковой машине колесо дольше менял, чем белазовские механики переставили колесо 130-тонника, которое само весит несколько тонн.





О том, что в структуру БЕЛАЗа уже больше 10 лет входит Могилевский автозавод, у нас до сих пор мало кто знает. Да чего греха таить, о том, что в Могилеве более 60 лет существует автомобильный завод, тоже знают далеко не все. Но теперь МоАЗ в тесной связке с БЕЛАЗом. Например, этот опытный образец карьерного внедорожного 25-тонника МоАЗ-75050 собран именно на БЕЛАЗе. Вообще 25-тонники 4×4 — классическая продукция Могилевского автозавода, но именно в Жодино сейчас сделали полностью новую оригинальную пластиковую кабину, оперение, самосвальную платформу и установили 350-сильный дизель Scania DC09 076A.





С давних времен Могилевский автозавод делал технику для подземных выработок. МоАЗы построили много знаменитых подземных объектов — от туннелей БАМа до туннелей олимпийского Сочи и многих других. В белазовские времена номенклатура подземных самосвальных изделий значительно расширилась. 15-тонный подземный самосвал МоАЗ-65010 — совершенно новая разработка нового для производителя класса. Российским заказчикам поставлены несколько таких машин.





А эта подземная бетономешалка МоАЗ-69021 — на самом деле не просто бетономешалка. Это машина для торкретирования — нанесения на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов под давлением сжатого воздуха. Применяется для укрепления шахт. МоАЗ делает не только подземные самосвалы, но много разной специфической техники для шахт.





А эта надпись на корме электробуса пусть вас не смущает. Нет, БЕЛАЗ не стал выпускать пассажирский транспорт. Электробус E420 Vitovt Electro, сделанный на «Белкоммунмаше», предназначен для обслуживания программы промышленного туризма, развитием которой БЕЛАЗ сейчас активно занимается. Закуплены два «коротких» электробуса, один из которых (пока единственный такой существующий) в новом дизайне.