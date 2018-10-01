Раскрыты подробности тройной основной камеры Samsung Galaxy S10

В начале следующего года компания Samsung представит новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S10. Сегодня в Сети появились характеристики основных камер еще не анонсированных аппаратов, пишет профильный ресурс SamMobile.



На фото Galaxy S9 и Galaxy S9+

Скорее всего, Samsung представит сразу три флагманских смартфона. Первая модель — более простая, с одинарной камерой. Оставшиеся два аппарата — более продвинутые версии с двойной и тройной основными камерами.

В Сеть попали характеристики тройного модуля топовой модели. Это будет комбинация из 12-мегапиксельного датчика с изменяющейся диафрагмой (f/1.8 и f/2.4), пикселями размером в 1.4um, автофокусировкой, оптической стабилизацией и углом обзора в 78 °C.

Второй модуль — широкоугольный, на 16 Мп (123°С, 1um). Он позволит захватить в кадр максимум пространства. У него не будет автофокуса и оптической стабилизации, диафрагма — f/1.9. Третий датчик — телефото, на 13 Мп (есть автоматический фокус и оптическая стабилизация, угол обзора 45 °C, диафрагма f/2.4, 1um). Скорее всего, он поможет делать удачные портреты.

По более ранней информации, в серию Galaxy S10 войдут три устройства с дисплеями на 5,8, 6,1 и 6,4 дюйма. Модели с 6,1-дюймовыми и 6,4-дюймовыми дисплеями получат встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а младшая модификация (на 6,1 дюйма) — на боковой стороне аппарата.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung: